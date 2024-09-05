الأرصاد طقس حار ورطب مع فرصة للغبار والعظمى 45

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 33 درجة مئوية.
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