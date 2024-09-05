سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 74 64 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
3.24 دولار ليبلغ
74.64 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل
77.88 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت
1.05 دولار لتبلغ
72.70 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.14 دولار لتبلغ
69.20 دولار.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس أن فرص العمل المتاحة (الوظائف الجديدة) تراجعت في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة فيما ارتفعت تسريحات العمال في مؤشر جديد على متاعب سوق العمل.
وذكرت الوزارة في إحصاءات العمل أن "الوظائف المتاحة (إعلانات التوظيف) انخفضت إلى
7.67 مليون وظيفة على أساس شهري أي بانخفاض قدره 237 ألفا عن الرقم المسجل في شهر يونيو السابق وهو أدنى مستوى منذ يناير2021".
كما ارتفعت حالات تسريح العمال لتصل إلى 76ر1 مليون أي بزيادة قدرها 202 ألف حالة تسريح في يوليو مقارنة بيونيو.
وأظهرت بيانات صادرة في الصين وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم يوم الاثنين الماضي أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام.
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