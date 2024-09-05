سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 74 64 دولار

MENAFN - Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي3.24 دولار ليبلغ74.64 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل77.88 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت

1.05 دولار لتبلغ

72.70 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

1.14 دولار لتبلغ

69.20 دولار.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس أن فرص العمل المتاحة (الوظائف الجديدة) تراجعت في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة فيما ارتفعت تسريحات العمال في مؤشر جديد على متاعب سوق العمل.

وذكرت الوزارة في إحصاءات العمل أن "الوظائف المتاحة (إعلانات التوظيف) انخفضت إلى

7.67 مليون وظيفة على أساس شهري أي بانخفاض قدره 237 ألفا عن الرقم المسجل في شهر يونيو السابق وهو أدنى مستوى منذ يناير2021".

كما ارتفعت حالات تسريح العمال لتصل إلى 76ر1 مليون أي بزيادة قدرها 202 ألف حالة تسريح في يوليو مقارنة بيونيو.

وأظهرت بيانات صادرة في الصين وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم يوم الاثنين الماضي أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام.

