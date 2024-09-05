التربية طباعة 6 ملايين كتاب لتوزيعها على الطلبة في أول يوم دراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025، أعلنت وزارة التربية عن استبدال 26 ألفا و 993 وحدة تكييف وتوفير الف و686 حافلة مدرسية لنقل الطلبة اضافة الى افتتاح 19 مدرسة جديدة بمختلف المناطق التعليمية.
واوضحت الوزارة انه تم طباعة وتوزيع مايقارب 6 مليون كتاب على المدارس تمهيداً لتسليمها للطلبة في اول يوم دراسي، مشيرةً الى انه تم توفير 5 الاف و150 شاشة تفاعلية .
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