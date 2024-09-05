إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ الألمانية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت السلطات الألمانية صباح اليوم الخميس، عن وقوع حادث إطلاق نار في محيط القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، أدى إلى مقتل مطلق النار بعد استهدافه من قِبَل الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن

المشتبه به كان يقود سيارة وأطلق النار على الشرطة بمحيط القنصلية.

وفيما تحدثت الشرطة عن قيامها بتعزيزات أمنية في محيط القنصلية بعد إطلاق النار، أكدت أن لا دليل

على وجود مشتبهين آخرين بإطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل بميونخ.



