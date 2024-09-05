إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ الألمانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت السلطات الألمانية صباح اليوم الخميس، عن وقوع حادث إطلاق نار في محيط القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، أدى إلى مقتل مطلق النار بعد استهدافه من قِبَل الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن
المشتبه به كان يقود سيارة وأطلق النار على الشرطة بمحيط القنصلية.
وفيما تحدثت الشرطة عن قيامها بتعزيزات أمنية في محيط القنصلية بعد إطلاق النار، أكدت أن لا دليل
على وجود مشتبهين آخرين بإطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل بميونخ.
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