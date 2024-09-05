إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شرطة مدينة ميونيخ الالمانية أن عناصرها أطلقوا النار على مشتبه، اليوم، في منطقة قريبة من القنصلية الإسرائيلية ومتحف عن تاريخ الحقبة النازية في المدينة.
وأضافت الشرطة، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن المشتبه أصيب في إطلاق النار، لكنها لم تعرض مزيداً من التفاصيل.
كما ذكرت أنه لا يوجد دليل على وجود أي مشتبهين آخرين على صلة بالحادث.
ولم تتوافر معلومات فورية عن سبب الاشتباه في هذا الشخص.
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