إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

أعلنت شرطة مدينة ميونيخ الالمانية أن عناصرها أطلقوا النار على مشتبه، اليوم، في منطقة قريبة من القنصلية الإسرائيلية ومتحف عن تاريخ الحقبة النازية في المدينة.

وأضافت الشرطة، على موقع «إكس»، أن المشتبه أصيب في إطلاق النار، لكنها لم تعرض مزيداً من التفاصيل.

كما ذكرت أنه لا يوجد دليل على وجود أي مشتبهين آخرين على صلة بالحادث.

ولم تتوافر معلومات فورية عن سبب الاشتباه في هذا الشخص.

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