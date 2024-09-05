سندات الإمارات بين الأعلى تصنيفاً والأكثر أماناً بالأسواق الناشئة

تُعد الإمارات الأكثر استفادة بين المقترضين الأعلى تصنيفاً في الأسواق الناشئة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

يعزز المستثمرون الذين يترقبون خسائر في أسواق الأسهم العالمية وتباطؤ النمو الأمريكي وتيسير السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» استثماراتهم في السندات المصنفة «AA» في مؤشر «بلومبرغ» للعائد الكلي على السندات السيادية بالأسواق الناشئة، وهي الفئة الأعلى جودة، حيث حققت هذه السندات أكبر مكاسب في شهر أغسطس. وكانت السندات الإماراتية الأفضل أداء ضمن هذه الفئة.



رابع مكاسب شهرية متتالية

أدى ذلك إلى تسجيل السندات الاتحادية للإمارات، وكذلك تلك الصادرة عن كل إمارة رابع مكاسب شهرية متتالية، والتي كانت الأطول منذ عام 2021. حققت السندات عائداً قدره 8.1% منذ نهاية أبريل، متفوقة على 55 من بين 70 سنداً في مؤشر الأسواق الناشئة، بما في ذلك العديد من السندات ذات العائد المرتفع.

حققت الإمارات وضعاً مثالياً كونها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة أماناً في الوقت الذي تتجه فيه عوائد السندات العالمية نحو الانخفاض، ويزداد عزوف المستثمرين عن المخاطر. يسعى مديرو الأموال إلى دول تتمتع بالاستقرار السياسي والمالي للتعامل مع بقية العام الذي قد يكون مضطرباً وسط بيانات أمريكية ضعيفة والضجيج المرتبط بالانتخابات الرئاسية.

قال فادي جندي، مدير محفظة السندات في شركة «أرقام كابيتال» بدبي: «على الرغم من أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تحركات كبيرة في سندات الخزانة الأمريكية، فإن جاذبية سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية وكذلك الإمارات المنفردة تستند إلى أساسيات قوية للغاية». أضاف: «يفضل المستثمرون الجمع بين الفوائض المزدوجة، وتراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وغياب الضجيج السياسي، والدعم المحلي الكبير».

وتتمتع دولة الإمارات بأرصدة إيجابية في كل من موازنتها وحساباتها الخارجية، ويُتوقع أن تنهي عام 2024 بفائض في الحساب الجاري بنسبة 8.8% وفائض في الموازنة بنسبة 4.7%، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ». يكتمل المشهد الاقتصادي مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقترب من 4% سنوياً.

بحسب «جندي»، فإنه نظراً لهذه الملاءة المالية، فإن الدولة على المستوى الاتحادي وحكومة كل إمارة لا تحتاج إلى إصدار ديون، لكنها تفعل ذلك لتعزيز مكانتها في السوق، والحفاظ على منحنى العائد.

الإمارات بين الدول التي تدير صناديق تفوق قيمتها تريليون دولار

شهدت حكومة الإمارات ازدهاراً في السنوات الأخيرة. وتُعد من بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق ثروة سيادية تفوق قيمتها تريليون دولار.

تُعد إصدارات السندات نادرة، حيث باعت الحكومة الاتحادية رابع سنداتها المقومة باليورو في يونيو من هذا العام. وباعت أبوظبي ديوناً بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل. من غير المرجح أن يكون هناك مزيد من مبيعات السندات هذا العام، وفقاً لـ«جندي»، الذي أضاف: «يوفر ذلك ميزة الندرة».

من جانبه، قال غيوم تريسكا، استراتيجي الأسواق الناشئة العالمية في «جنرالي أسيت مانجمنت» في باريس: «تبقى السندات الإماراتية جذابة للمستثمرين بفضل جودتها الائتمانية». واعتبر أن الميزانيات القوية يجب أن تدعم الدولة على المستوى الاتحادي وأبوظبي، وتساعد أيضاً بعض المقومات الفردية، مثل ازدهار العقارات في دبي.