غرف دبي تستهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول السوق الصينية وبناء شراكات واعدة للأعمال مع نظيراتها في تيانجين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتيانجين، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما سيتم توسيع نطاق التنسيق فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية بين دبي وتيانجين، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وتشين ليو، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك في مقر غرف دبي.

وتلتزم غرف دبي بدعم خطط الشركات العاملة في الإمارة للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. وتدعم الغرف أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم.