الأسواق الأوروبية تتراجع بقوة في بداية تعاملات الأربعاء

(MENAFN
) شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضًا كبيرًا عند افتتاح تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وزيادة التوترات في الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مع هبوط أسواق الأسهم الأوروبية الكبرى بنسبة مماثلة تقارب 1 بالمئة، وجاء هذا الاتجاه النزولي بعد تراجع حاد في وول ستريت، حيث سجلت جميع المؤشرات
الرئيسية أكبر خسائر يومية نسبية لها منذ أوائل أغسطس، وذلك بسبب بيانات التصنيع المخيبة للآمال التي أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين.
وفي التعاملات المبكرة، تأثرت شركات أشباه الموصلات بشكل كبير، حيث شهدت شركة إيه إس إم إل هولدينجز انخفاضًا بنسبة 5.3 بالمئة بعد تراجع ملحوظ في أسهم شركة نفيديا في اليوم السابق، علاوة على ذلك، هبطت أسهم شركة بارات البريطانية للبناء بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض بنسبة 56 بالمئة في أرباحها السنوية وذكرت أن الطلب على الإسكان يتأثر بشكل كبير بقدرة المقترضين على إدارة مدفوعات الرهن العقاري.
في حين يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو، بما في ذلك تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي للمنطقة المقرر صدوره في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو المقرر إصداره في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في وقت لاحق من اليوم، مما قد يوفر رؤى إضافية حول الصحة الاقتصادية للمنطقة ويؤثر على التوقعات بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
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