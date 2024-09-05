البنك المركزي الأوروبي يلمح بتراجع الفائدة

(MENAFN
) أشار مارتينس كازاكس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وحاكم البنك المركزي اللاتفي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه القادم هذا الشهر، وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء، اقترح كازاكس أنه بناءً على البيانات الحالية، هناك إمكانية لاتخاذ خطوات إضافية لتقليص أسعار الفائدة، وأقر بأن المناقشات بين صانعي السياسات ستظل مستمرة، إلا أن الوضع يبدو داعمًا لاتخاذ خطوات نحو تخفيف الأسعار.
كما يأتي هذا الاحتمال بتخفيض الفائدة في ظل الانقسامات المتزايدة داخل البنك المركزي الأوروبي بشأن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو، حيث يشعر بعض الأعضاء بالقلق من مخاطر الركود، بينما يركز آخرون على الضغوط التضخمية المستمرة، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتطبيق تخفيضه الثاني في أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد التخفيض الأول في يونيو، مع تراجع التضخم، وعلى الرغم من انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021، يجادل بعض صانعي السياسات بأن المعركة ضد الأسعار المرتفعة لم تنتهِ بعد.
في حين تشمل التوقعات السوقية الآن إمكانية حدوث تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات إضافية في هذا العام، مع توقع مزيد من التخفيضات في عام 2025، وأشار كازاكس إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات بسبب زيادة الأجور يمثل مصدر قلق، إلا أن نمو الأجور يتباطأ حاليًا، مما قد يستدعي نهجًا أكثر تدريجية في تخفيف السياسة النقدية، ولفت إلى أنه رغم معالجة معظم قضايا التضخم، فإن النقاش الأساسي بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي لا يزال يدور حول وتيرة وشدة التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة.
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