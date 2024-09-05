حسابات عائلية لدونالد ترامب تتعرض للاختراق لنشر محتوى زائف عن العملات الرقمية

(MENAFN
) يوم الثلاثاء الموافق 3 أيلول، تعرضت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لأفراد من عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاختراق، مما أدى إلى نشر محتوى زائف متعلق بالعملات الرقمية، ووفقًا لتقرير، استخدم القراصنة حسابات لارا وتيفاني ترامب على منصة "إكس" التي كانت تُعرف سابقًا بتويتر، لنشر إعلان مضلل يتعلق بمشروع يُعرف باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، وتم تقديم هذا المخطط على أنه "احتيال" يستغل اسم ترامب بشكل زائف لجذب الانتباه.
كما تضمنت المنشورات الاحتيالية على حسابات لارا وتيفاني ترامب مزاعم بأن مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال يهدف إلى تحدي البنوك التقليدية وإعادة توزيع السيطرة المالية على العامة ، وشملت الرسائل اقتراحات بأن المبادرة ستمكن الأمريكيين من الحصول على السيطرة الكاملة على أموالهم، كما تضمنت روابط لموقع إلكتروني زائف مزين بصور لدونالد ترامب، تصرفت منصة إكس بسرعة لإغلاق الحسابات المخترقة، وأصدرت الحسابات الرسمية لمبادرة وورلد ليبرتي فاينانشال تحذيرات ضد التفاعل مع الروابط المشبوهة.
في حين تأتي هذه الحادثة في وقت أبدى فيه دونالد ترامب اهتمامًا بقطاع الأصول الرقمية في محاولته للعودة إلى البيت الأبيض، ساعيًا لجذب الدعم والتبرعات من خلال الترويج لفكرة تحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للعملات الرقمية.
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