جي بي مورغان تشيس تصرح عن تأسيس فريق مصرفي متخصص في دبي

(MENAFN
) أعلن بنك جي بي مورغان تشيس يوم الأربعاء الموافق 4 أيلول، عن إنشاء فريق مصرفي متخصص في دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدماته في إدارة الثروات استجابةً للتدفق المتزايد للأفراد الأثرياء إلى منطقة الخليج، وسيركز الفريق الجديد على تقديم حلول مالية مخصصة للأفراد، والشركات العائلية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات العائلية في جميع أنحاء المنطقة، وقد عين البنك سيباستيان بوتانا دي بوفوا، الذي كان يعمل في فرع جنيف، وكارول موشركي من فرع لندن، لقيادة هذه المبادرة.
كما تعكس هذه التوسعة اتجاهًا أوسع بين شركات إدارة الثروات الغربية، التي تعزز بشكل متزايد وجودها في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز المنطقة بموقعها السياسي المحايد نسبيًا، وبيئة الأعمال الصديقة، والأوقات الزمنية المواتية، وأنظمة الضرائب المواتية، وقد جذب هذا الوضع الاستراتيجي مجموعة متنوعة من المستثمرين العالميين إلى الدولة الخليجية، وعلى سبيل المثال، أعلنت يو بي إس أيضًا عن خطط لزيادة عدد موظفيها في إدارة الثروات في الشرق الأوسط بإضافة عشرة موظفين جدد، لتنضم إلى لاعبين رئيسيين آخرين مثل دويتشه بنك و لومبارد أودييه، فضلاً عن مديري الثروات من آسيا.
في حين أبرز كريم رقيق، رئيس الأسواق الناشئة والشرق الأوسط في جي بي مورغان، أهمية المنطقة كمركز ديناميكي للابتكار والاستثمار العالمي، وأشار إلى أن فريق البنك المخصص في دبي يهدف إلى تحسين قدرته على خدمة العملاء بشكل أكثر فعالية، وعلى الرغم من أن جي بي مورغان تشيس لم تحدد العدد الدقيق للتعيينات الجديدة المخطط لها، فقد أوضح البنك عزمه على توسيع الفريق تدريجياً في السنوات القادمة، مما يعزز التزامه بتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء الأثرياء في المنطقة.
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