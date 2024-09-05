سيتي غروب يتنبأ بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول 2025

(MENAFN
) توقعت سيتي غروب أن ينخفض متوسط سعر النفط إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2025، بسبب مزيج من انخفاض الطلب وزيادة الإمدادات من دول غير أعضاء في أوبك، وفقًا لمذكرة صادرة يوم الأربعاء الموافق 4 أيلول، وأشار محللو سيتي غروب إلى أنه إذا وصل سعر خام برنت إلى 60 دولارًا، فقد تؤدي الضغوط المالية في السوق إلى دفعه نحو 50 دولارًا للبرميل قبل حدوث أي انتعاش محتمل. كما لاحظت المؤسسة المالية أنه رغم أن التوترات الجيوسياسية كانت في البداية متوقعة لدعم أسعار النفط المرتفعة، فإن سلوك السوق الأخير قد خالف هذه التوقعات، حيث أثبتت كل زيادة في الأسعار منذ أكتوبر 2023 أنها قصيرة الأمد وأدت في النهاية إلى عمليات بيع، وأكدت المذكرة أن المشاركين في السوق أصبحوا يدركون الآن أن هذه التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج أو تعطيل النقل، مما حول الارتفاعات إلى فرص للبيع.
كما أشارت سيتي غروب إلى استئناف إنتاج النفط الليبي وتوقعاتها بأن أي اضطرابات ستكون قصيرة الأمد، نظرًا لعدم وجود صراع طويل الأمد، كعوامل تشجع بعض المستثمرين على استئناف البيع على المكشوف للنفط، وتنصح البنك ببيع خام برنت إذا اقتربت الأسعار من 80 دولارًا للبرميل، نظرًا لديناميات السوق الحالية، وهذه الرؤية يشاركها جولدمان ساكس، الذي خفض مؤخرًا توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 بمقدار 5 دولارات للبرميل، مشيرًا إلى نمو الطلب البطيء، خاصة في الصين، ومن ناحية أخرى، تحتفظ يو بي إس برؤية أكثر تفاؤلاً، متوقعة أن يرتفع خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة، وتجادل يو بي إس بأنه رغم ضعف الطلب من الصين، فإن سوق النفط العالمية ما زالت تعاني من نقص في الإمدادات، مع طلب قوي في مناطق أخرى قد يدعم أسعار أعلى، كما أشارت يو بي إس إلى أن ظروف السوق قد تؤدي إلى انتعاش قصير الأمد في الأسعار، مقتربًا من علامة 80 دولارًا للبرميل بعد الانخفاضات الأخيرة.
وفي ظل هذه التوقعات المتباينة، أكدت أوبك+ في 1 أغسطس خطة لتخفيف أحدث جولة من خفض الإنتاج—بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا—ابتداءً من أكتوبر، ومع ذلك، أشارت المجموعة إلى أن هذا التخفيف قد يتم تعليقه أو عكسه إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى ذلك، كشفت أربعة مصادر من أوبك+ أن المنظمة تفكر حاليًا في تأجيل الزيادة المخطط لها في الإنتاج الشهر المقبل، بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، وتعكس هذه التعديلات المحتملة النهج الحذر للمجموعة استجابة للتقلبات المستمرة في سوق النفط والتطورات في الطلب والعرض العالميين.
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