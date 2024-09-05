الرئيس الصيني شي جين بينغ يوعد بتقديم 50 مليار دولار لدعم المشاريع في إفريقيا

(MENAFN
) تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتقديم أكثر من 50 مليار دولار لتمويل مشاريع
متعددة في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على استعداد الصين لتعزيز الروابط الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية مع القارة الغنية بالموارد، وفي كلمته خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين، عرض شي خططًا لشراكة الصين وإفريقيا في تنفيذ 30 مشروعًا بنية تحتية تهدف إلى تحسين الاتصال، وقد أسفر المنتدى، الذي حضره أكثر من 50 من قادة إفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن العديد من الاتفاقات لتعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة، ووصف شي حالة العلاقات الصينية الإفريقية الحالية بأنها "أفضل فترة في تاريخها"، مؤكدًا التزام بلاده بتعميق شراكتها مع إفريقيا.
كما أعلن شي جين بينغ أن الحكومة الصينية على استعداد لتقديم ما يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار) من الدعم المالي لإفريقيا، مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ كقروض، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم 11 مليار دولار كـ"مساعدات متنوعة"، و10 مليارات دولار أخرى لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا، كجزء من هذه المبادرة، تعهد شي بخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة عبر القارة، كما أشار إلى خطط للتعاون بين الصين وإفريقيا في أهداف التنمية الخضراء، حيث ستقوم الصين بإطلاق 30 مشروعًا للطاقة النظيفة لدعم طموحات إفريقيا في مجال الطاقة النووية ومعالجة نقص الكهرباء المزمن في القارة، الذي عرقل جهود التصنيع الأوسع.
ولتأكيد التزامه بتعميق التعاون الصيني الإفريقي، أعرب شي عن استعداد الصين لدعم تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز الروابط اللوجستية والمالية لتعزيز التنمية عبر المناطق المختلفة، وأوضح القائد الصيني أن الصين جاهزة لتنفيذ 30 مشروعًا للبنية التحتية لإنشاء شبكة شاملة صينية-إفريقية للبر والبحر، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاتصال والتجارة والاستثمار، مما يسهم في دمج الاقتصادات الإفريقية في الأسواق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة عبر القارة.
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