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طالبة أردنية تعرض نظارة ذكية للمكفوفين بـ(سوفكس)

9/5/2024 5:26:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
شاركت الطالبة شادن الترك من الجامعة الهاشمية في معرض سوفكس 2024 بعرض مشروعها الخاص، والذي يتمثل في نظارة ذكية تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء (نظارة سحابية) لخدمة المكفوفين وضعاف النظر.

وقالت خلال مداخلة إذاعية إن المشروع يهدف إلى تحويل النصوص أو الأشياء المحيطة بالمستخدم إلى معلومات معروفة، حيث سيتم استخدام كمبيوتر مصغر في النظارة للمساعدة في التعريف بهذه الأجسام وقت الاستخدام.

وأضافت أن الهدف من المشروع هو مساعدة فئة المكفوفين وضعاف النظر ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم البشرية.

في المقابل، أكد المشرف على المشروع، رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية الدكتور إسلام ملكاوي، أن النظارة تقوم بأخذ مقاطع فيديو وصور للأجسام والأشياء المحيطة بشكل مستمر، ومن ثم معالجتها بشكل مبدئي من خلال معالج صغير مثبت في النظارة. بعدها، يتم إرسالها إلى الخدمات السحابية للتعرف على هذه الأجسام أو النصوص المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وإرسال النتائج بشكل دقيق إلى النظارة بصوت مسموع.

وأضاف أن هذه النظارة ستساعد المكفوفين وضعاف النظر على التعرف على جميع الأجسام المحيطة كما لو كانوا مبصرين.

وبيّن أنه سيتم تطوير المشروع العام المقبل للوصول إلى منتج متكامل قابل للعمل، حيث سيتم التعاون مع مراكز المكفوفين وضعاف النظر لتوزيع هذه النظارات عليهم.

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