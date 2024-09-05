طالبة أردنية تعرض نظارة ذكية للمكفوفين بـ(سوفكس)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
شاركت الطالبة شادن الترك من الجامعة الهاشمية في معرض
سوفكس 2024 بعرض مشروعها الخاص، والذي يتمثل في نظارة ذكية تعتمد على تكنولوجيا
إنترنت الأشياء (نظارة سحابية) لخدمة المكفوفين وضعاف النظر.
وقالت خلال مداخلة إذاعية إن المشروع يهدف إلى تحويل النصوص أو الأشياء المحيطة بالمستخدم إلى معلومات معروفة، حيث سيتم استخدام كمبيوتر مصغر في النظارة للمساعدة في التعريف بهذه الأجسام وقت الاستخدام.
وأضافت أن الهدف من المشروع هو مساعدة فئة المكفوفين وضعاف النظر ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم البشرية.
في المقابل، أكد المشرف على المشروع، رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية الدكتور إسلام ملكاوي، أن النظارة تقوم بأخذ مقاطع فيديو وصور للأجسام والأشياء المحيطة بشكل مستمر، ومن ثم معالجتها بشكل مبدئي من خلال معالج صغير مثبت في النظارة. بعدها، يتم إرسالها إلى الخدمات السحابية للتعرف على هذه الأجسام أو النصوص المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وإرسال النتائج بشكل دقيق إلى النظارة بصوت مسموع.
وأضاف أن هذه النظارة ستساعد المكفوفين وضعاف النظر على التعرف على جميع الأجسام المحيطة كما لو كانوا مبصرين.
وبيّن أنه سيتم تطوير المشروع العام المقبل للوصول إلى منتج متكامل قابل للعمل، حيث سيتم التعاون مع مراكز المكفوفين وضعاف النظر لتوزيع هذه النظارات عليهم.
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