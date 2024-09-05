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«انتل» تفقد 20 مليار دولار.. وخسارة فادحة لستيل بسبب «هاريس»

9/5/2024 5:26:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع سهم «انتل» بنسبة 3.3% في بورصة نيويورك خلال جلسة الأربعاء مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 20 مليار دولار من قيمتها في يومين.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قال المدير المالي ديفيد زينسنر إنه من غير المرجح أن ترى الشركة أموالاً «حتى نهاية العام من قانون رقائق الكمبيوتر الأمريكي»، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ويخصص القانون مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز أخرى لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تراجع سهم «يو إس ستيل» US Steel بنسبة 17% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 7 سنوات وتفقد الشركة نحو خمس قيمتها السوقية، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار في يوم وحد.

وجاءت هذه الخسائر عقب تقارير أفادت أن البيت الأبيض يستعد لمنع صفقة الاستحواذ من شركة نيبون ستيل Nippon Steel اليابانية والبالغة 14.9 مليار دولار.

كما أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس عن معارضتها لصفقة الاستحواذ، مؤكدة أن الشركة يجب أن تظل تحت سيطرة الولايات المتحدة.

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