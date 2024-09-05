«فيتش»: الظروف التشغيلية لبنوك الإمارات قوية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الظروف التشغيلية للبنوك الإماراتية في السنوات الأخيرة كانت قوية، وتتوقع فيتش أن تظل قوية في الأمد المتوسط.



وأشارت إلى أن بيئة التشغيل تدعم أسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة الصحية بسبب النمو السكاني والتحويلات المالية إلى الإمارات.

وقالت الوكالة لقد قمنا برفع تقييمنا لبيئة التشغيل للبنوك في دولة الإمارات إلى «bbb+» من «bbb»، وهو الآن من بين أعلى درجات بيئة التشغيل لأنظمة البنوك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع تصنيفه الائتماني في القدرة على الوفاء بالالتزامات من «bbb-» إلى «bbb».

وتعكس ترقية التصنيف لبنك الإمارات دبي الوطني قيام البنك بتوسيع نطاق عملياته ومصادر دخله ليشمل قطاعات وعملاء آخرين غير الحكومة. وهو ما تراه الوكالة مستداماً على المدى الطويل، إضافة مقاييس جودة الأصول المعززة، والربحية الصحية التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة حالياً إضافة إلى ملف التمويل القوي والرسملة السليمة لبنك الإمارات دبي الوطني.

كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الأول عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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