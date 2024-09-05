تباين أداء أسهم أوروبا في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية

تباين أداء الأسهم الأوروبية الخميس مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 بالمئة خلال التداولات، كما ارتفع فوتسي البريطاني 0.06% ، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.09% .

وخسر قطاع التعدين 0.8 بالمئة بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثا على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين.

إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا 1.5 بالمئة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.26 بالمئة.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.

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