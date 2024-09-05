«دبي للسلع المتعددة»: 20% زيادة بعدد الشركات الأرمينية المسجلة العام الجاري

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح جولته الترويجية الأولى في العاصمة الأرمينية يريفان ضمن سلسلة جولاته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وأعلن المركز عن تسجيل زيادة بنسبة %20 في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لديه منذ بداية العام وحتى تاريخه.

تأتي الجولة الترويجية استكمالاً لوتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا، إذ باتت أرمينيا تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات التي توفر بوابة استراتيجية للوصول إلى مختلف الأسواق الرئيسية في منطقتي غرب آسيا والقوقاز. كما تعد الدولة أكبر شريك تجاري لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني أكبر شريك تجاري لها في العالم بعد روسيا.

وشهدت الجولة قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة باطلاع 120 من قادة الأعمال في مختلف القطاعات والصناعات في أرمينيا على مزايا ممارسة الأعمال من خلال المركز في إمارة دبي التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الرئيسية. كما سلّطت الجولة الضوء على الإمكانات المتنوعة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، بما فيها البنية التحتية عالمية المستوى والمنظومة التجارية المتخصصة والبيئة المحفّزة لنمو الأعمال، مما رسخ مكانته كوجهة رائدة للأعمال والتجارة الدولية.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة نريمان محمد شريف عبد الله الملا، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا: "تجسد علاقاتنا المتنامية مع أرمينيا مثالاً بارزاً على مساعي دولة الإمارات لتوسيع شبكتها من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم. ستحظى الشركات الأرمينية بفرص كبيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي. وبدورنا، نشجع الشركات الأرمينية على التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف آفاق تلك الفرص".

ومن جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً يبرز في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والذي يُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وبزيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً مع عام 2022. وفيما تعتبر الإمارات الآن ثاني أكبر شريك تجاري لأرمينيا عالمياً بعد روسيا، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يجني ثمار العلاقات الإماراتية الأرمينية المتنامية من خلال الزيادة في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لدى منطقة الأعمال التابعة له، والتي تجاوز عددها 60 شركة بزيادة بنسبة% 20 منذ بداية العام وحتى تاريخه. ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مجتمع الأعمال الأرميني خلال السنوات المقبلة مستفيدين من حجم الفرص المتاحة لتطوير التجارة بين البلدين في مختلف مجالات السلع الرئيسية مثل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات والزراعة، فضلاً عن تقنيات الويب 3 والخدمات الرقمية الأخرى".

وأُقيمت فعالية "وُجد من أجل التجارة" في يريفان بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ورابطة رجال الأعمال الأرمنية، وتندرج في إطار حملة مركز دبي للسلع المتعددة لجذب الشركات الأرمينية إلى دبي، حيث يوجد حالياً أكثر من 60 شركة أرمينية من مختلف القطاعات مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة.

ويلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة %15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً حوالي 25 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

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