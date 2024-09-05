الإعلام الرسمي يدين اعتقال الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أدان الإعلام الرسمي، اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي بعد اقتحام منزله في قرية برهام شمال غرب رام الله.
وأكد الإعلام الرسمي في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال والتنكيل بالصحفيين لن تثني كوادر الإعلام الرسمي عن تأدية واجبها تجاه شعبنا وقضيته العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه.
وأشار إلى أن اعتقال الزميل علي دار علي يأتي في إطار استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني بشكل عام والرسمي بشكل خاص، بهدف تغييب الحقيقة وإرهاب الصحفيين، خاصة في ظل العدوان الشامل الذي يشنه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وطالب الإعلام الرسمي، الاتحاد الدولي للصحفيين، بتوفير الحماية للصحفيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان، ليتمكنوا من نقل الحقيقة وفضح الاحتلال وجرائمه أمام العالم أجمع.
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