الإعلام الرسمي يدين اعتقال الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أدان الإعلام الرسمي، اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي بعد اقتحام منزله في قرية برهام شمال غرب رام الله.

وأكد الإعلام الرسمي في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال والتنكيل بالصحفيين لن تثني كوادر الإعلام الرسمي عن تأدية واجبها تجاه شعبنا وقضيته العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه.

وأشار إلى أن اعتقال الزميل علي دار علي يأتي في إطار استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني بشكل عام والرسمي بشكل خاص، بهدف تغييب الحقيقة وإرهاب الصحفيين، خاصة في ظل العدوان الشامل الذي يشنه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وطالب الإعلام الرسمي، الاتحاد الدولي للصحفيين، بتوفير الحماية للصحفيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان، ليتمكنوا من نقل الحقيقة وفضح الاحتلال وجرائمه أمام العالم أجمع.