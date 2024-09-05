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الاحتلال يقتحم محيط المستشفى الحكومي ويحاصر مبنى بلدية جنين و4 منازل بالمحافظة

9/5/2024 5:15:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 منازل في مناطق متفرقة من مدينة جنين وبلدات مجاورة.

وقالت مراسلة الوكالة الرسمية: إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع نابلس بالمدينة واطلقت قذائف الانيرجا تجاهه وطالبت من شاب بداخله بتسليم نفسه.

وأضافت ان جيش الاحتلال حاصر منزلا آخر في حي المراح في المدينة، وثالثا في بلدة الهاشمية، ورابعا في بلدة اليامون غرب جنين.

وأشارت إلى أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط المنازل، وفرضت حصارا على محيطها بشكل كامل".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس،محيط مستشفى جنين الحكومي ودفعت بجرافات عسكرية أمام بواباته وحاصرت مبنى بلدية جنين.

وقال رئيس البلدية نضال أبو صالح "عبيدي" في اتصال مع "وفا"، إن قوات الاحتلال حاصرت مبنى البلدية، واحتجزت طاقم البلدية وموظفيه،اضافة لمحافظ جنين كمال ابو الرب وباشرت باطلاق النار والقنابل الصوتيه باتجاه المبنى وهم في داخله.

يذكر أنه كان من المقرر وصول عدد من الوزراء الى جنين لعقد اجتماع لدراسة اوضاع المحافظة في ظل تواصل الاقتحام، ومع محاصرة مبنى البلدية تعرقل وصولهم الى جنين.

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