الاحتلال يقتحم محيط المستشفى الحكومي ويحاصر مبنى بلدية جنين و4 منازل بالمحافظة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 منازل في مناطق متفرقة من مدينة جنين وبلدات مجاورة.
وقالت مراسلة الوكالة الرسمية: إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع نابلس بالمدينة واطلقت قذائف الانيرجا تجاهه وطالبت من شاب بداخله بتسليم نفسه.
وأضافت ان جيش الاحتلال حاصر منزلا آخر في حي المراح في المدينة، وثالثا في بلدة الهاشمية، ورابعا في بلدة اليامون غرب جنين.
وأشارت إلى أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط المنازل، وفرضت حصارا على محيطها بشكل كامل".
كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس،محيط مستشفى جنين الحكومي ودفعت بجرافات عسكرية أمام بواباته وحاصرت مبنى بلدية جنين.
وقال رئيس البلدية نضال أبو صالح "عبيدي" في اتصال مع "وفا"، إن قوات الاحتلال حاصرت مبنى البلدية، واحتجزت طاقم البلدية وموظفيه،اضافة لمحافظ جنين كمال ابو الرب وباشرت باطلاق النار والقنابل الصوتيه باتجاه المبنى وهم في داخله.
يذكر أنه كان من المقرر وصول عدد من الوزراء الى جنين لعقد اجتماع لدراسة اوضاع المحافظة في ظل تواصل الاقتحام، ومع محاصرة مبنى البلدية تعرقل وصولهم الى جنين.
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