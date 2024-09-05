الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم فتاة وصحفي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (16) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي علي دار علي، وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنه منذ إعلان الاحتلال العدوان الأخير في الضفة اعتقل أكثر من (195) مواطناً، إذ إن هذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العدوان في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات، والاقتحامات المستمرة في عدة محافظات.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.