مأساة في كينيا.. العداءة الأولمبية تشيبتيغي تفقد حياتها بعد اعتداء وحشي

توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبتيغي بعد أن أضرم بها صديقها النار في كينيا الأحد الماضي، حسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأوغندية الخميس.

وقال دونالد روكاري رئيس اللجنة الاولمبية الأوغندية في رسالة نشرها على منصة إكس "علمنا بالوفاة الحزينة لرياضيتنا الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي... بعد هجوم آثم من قبل صديقها".

وقال أحد الأطباء في "موا تيتشينغ أند ريفيرال" لوكالة فرانس برس الخميس "توقفت جميع أعضائها عن العمل الليلة الماضية".

ودخلت العداءة الأوغندية العناية المركزة في كينيا بعد إصابتها الأحد بحروق بنسبة 80 في المئة، بعد أن صبّ صديقها عليها البنزين وأضرم فيها النار في حادثة مأسوية أخرى قائمة على العنف الاجتماعي في البلاد الواقعة شرقي إفريقيا.

وقالت الشرطة إن العداءة ريبيكا تشيبتيغي تعرضت للاعتداء بعد أن تسلل صديقها الكيني ديكسون نديما مارانغاش إلى منزلها في إنديبيس في مقاطعة ترانس نزويا حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد بينما كانت هي وأطفالها في الكنيسة.

ووقع الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من مشاركة الرياضية البالغة من العمر 33 عاما في سباق الماراثون للسيدات في أولمبياد باريس، حيث احتلت المركز 44.

وذكرت الشرطة في تقرير لها الاثنين أن "ديكسون الذي استخدم البنزين، بدأ في سكبه على ريبيكا قبل أن يشعل النار فيها"، مضيفة أنه أصيب أيضا جراء النيران.

وذكر تقرير الشرطة أنّ العداءة الأوغندية ومارانغاش كانا على علاقة متوترة و"يعيشان خلافات عائلية مستمرة".

كما أفادت وسائل إعلام كينية أن إحدى بنات تشيبتيغي كانت شاهدة على الاعتداء في منزل والدتها.

وكشفت صحيفة "ذا ستاندارد" الكينية نقلا عنها "ركلني بينما كنت أحاول الركض لإنقاذ والدتي".

وقالت الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها "صرخت على الفور طلبا للمساعدة، ولجأت الى أحد الجيران الذي حاول إطفاء النيران بالماء، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

وتعيش البلاد واقعا مأسويا في مجال حقوق الإنسان والنساء خصوصا، إذ يأتي هذا الاعتداء بعد عامين من العثور على الرياضية المولودة في كينيا داماريس موتوا متوفية في إيتن، وهو مركز رياضي غني عن التعريف عالميا في وادي ريفت.

وفي عام 2021، عُثر على العداءة الكينية أغنيس تيروب، 25 عاما، التي حطمت الرقم القياسي، مقتولة طعنا في منزلها في إيتن. ويُحاكم زوجها المنفصل عنها بتهمة قتلها رغم نفيه التهم.

وأشارت إحصائيات أجريت راهنا من قبل المكتب الوطني للإحصاء في كينيا ونشرت في كانون الثاني/يناير 2023، أنّ 34 في المئة من النساء في البلاد عانين من العنف الجسدي منذ بلوغهن سن الـ 15.