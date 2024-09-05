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بدء الدوام المرن والعمل عن بُعد في قطر نهاية الشهر

9/5/2024 5:14:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرَّ مجلس الوزراء القطري بدء تطبيق الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد المقرر سريان تطبيقه نهاية الشهر الحالي.

وأكد المجلس، أمس، أنه تمت الموافقة على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بعد، والدوام المرن، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه الذي ترأسه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، بمقره في الديوان الأميري، أن الاقتراح يأتي بهدف اعتماد أنظمة مرنة تناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي بما لا يخل بمتطلبات العمل، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

من جانبه، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن القرار سيبدأ تطبيقه في الجهات الحكومية بتاريخ 29 / 9 / 2024، منوهاً بأنه يهدف إلى تحقيق المرونة والابتكار في القطاع الحكومي.

وأضاف الديوان، أمس، في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي.

ولفت إلى أنه سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.

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