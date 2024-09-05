حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- الخامس من سبتمبر
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1993 - وفاة رجل الأعمال محمد عبدالمحسن الخرافي عن عمر ناهز 74 عاما وكان أحد أبرز رجال الأعمال الكويتيين وشخصية بارزة في مجال المال والاقتصاد على مستوى الكويت ومنطقة الخليج والوطن العربي.
1997 - مكتبة الكونغرس الأمريكية تختار دولة الكويت مركزا إقليميا لمنظمة الشبكة الدولية للمعلومات القانونية.
1998 - مجلة (نيوزويك إنترناشيونال) الأمريكية تمنح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السابق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) برجس حمود البرجس شهادة تقدير لإسهاماته القيمة في نشر الأخبار العربية والإسلامية والتقارير الخاصة.
2012 - شركة البترول الكويتية العالمية توقع مذكرة شاملة للتفاهم مع شركة (إس كي للطاقة) الكورية الجنوبية لتطوير مشروع متكامل مكون من مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في إندونيسيا.
2013 - الاتحاد الكويتي للاسكواش يعلن فوز الكويت بتنظيم بطولة كأس العالم عام 2015 لتكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة الكبرى على مستوى منطقة الخليج العربي.
2015 - الهيئة العامة للبيئة تعلن اختيار محمية (مبارك الكبير) التي تقع في جزيرة (بوبيان) ضمن اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة الدولية.
2018 - وفاة عضو رابطة الأدباء الكويتيين العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الكويت الدكتور عبدالله المهنا عن عمر ناهز 76 عاما. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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