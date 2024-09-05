الأمين العام لـ(أوابك): الدول العربية لديها فرص ثمينة للريادة في إنتاج وقود الطيران المستدام

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري

الكويت - 5 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني اليوم الخميس إن لدى الدول العربية فرصا ثمينة لأن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون.

وأكد اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون) أن الدول العربية تمتلك بنية تحتية وموارد تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة ولقائم متنوعة صالحة لإنتاج الوقود المستدام.

وذكر أن الدراسة تناولت المبادرات الدولية والعربية لإنتاج واستهلاك وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون في إطار الجهود الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الطيران والمسببة لتغير المناخ.

وأوضح أن تلك المبادرات بلغت نحو 780 مليون طن في العام 2023 أو ما يمثل 5ر2 في المئة من إجمالي انبعاثات العالم متوقعا أن ترتفع إلى نحو ثلاثة أضعاف بحلول العام 2050 لتصل إلى 6ر2 جيجا طن في السنة نتيجة تنامي الطلب على النقل الجوي.

وأشار اللوغاني إلى أنه على الرغم من امتلاك معظم الدول العربية لاحتياطيات كبيرة من النفط والغاز فإن العديد من هذه الدول تقود الطريق لتنويع مزيج الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وبين أنه يمكن لمصافي تكرير النفط في الدول الأعضاء بالمنظمة أن تؤدي دورا مهما في إنتاج وقود الطيران المنخفض الكربون بحيث تستفيد من الخدمات المتاحة في المصفاة من مستودعات وخطوط أنابيب وغيرها وصولا إلى خفض تكاليف الاستثمار لإنتاج الوقود المستدام والمنخفض الكربون.

وبين أن العائق الرئيسي أمام إنتاج وقود الطيران المستدام هو التكلفة حيث يتراوح السعر من نحو ضعفين إلى ثمانية أضعاف سعر وقود الطيران التقليدي وأن تحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام يتطلب دوافع سياسية كبيرة لسد الفجوة السعرية بين وقود الطيران التقليدي والوقود المستدام.

وشدد على أن الاستثمار في وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون يدعم تحول الصناعة نحو الاستدامة ويدفع التقدم في التقنيات الخضراء الأخرى وأنه نظرا إلى الحاجة إلى كل الخيارات الممكنة لنزع الكربون فإن خياراستخدام الوقود الأحفوري لابد من أخذه بالاعتبار في معادلة مزيج الطاقة وخصوصا وقود الطيران المنخفض الكربون.

وأفاد بأنه من أجل تعظيم طاقة إنتاج الوقود المستدام والمنخفض الكربون تحتاج الدول العربية إلى تنفيذ بعض الإجراءات من أهمها تعزيز التعاون بين صناعة الطاقة وقطاع الطيران وإصدار التشريعات والسياسات الداعمة إضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي لمصافي تكرير النفط لتمكينها من تطبيق تقنية المعالجة المشتركة التي تعتمد على تكرير مواد خام متجددة إلى جانب النفط الخام.

وشدد اللوغاني في هذا الصدد على أهمية تخفيض البصمة الكربونية لمنتجات المصافي بهدف إنتاج وقود الطيران المنخفض الكربون مشيرا إلى أن المعالجة المشتركة تعتبر حلا فعالا من حيث التكلفة لتوسيع نطاق إنتاج الوقودالمستدام في المنطقة.

ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك فرصة واعدة لإنتاج الوقود الكهربائي وتصديره إلى الأسواق العالمية بأسعار تنافسية نظرا إلى ما تتمتع به من قدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بتكاليف منخفضة.

وأشار إلى توافر السطوع الشمسي فيها لفترات طويلة فضلا عن الأراضي الواسعة مما يمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. (النهاية) خ م / ت م