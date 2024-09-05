مناورات الاحتلال الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا.. رفض مصري وتضامن عربي واسع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من إسلام عبدالفتاح
(تقرير إخباري) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- أثارت التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي بشأن استمرار تمسكه بالسيطرة على (محور فيلادلفيا) المتاخم للحدود المصرية ومزاعمه حول حدوث عمليات تهريب للأسلحة إلى قطاع غزة عبر المحور ردود أفعال واسعة بين رفض مصري قاطع لها وتضامن عربي واسع مع مصر في مواجهة ادعاءات الاحتلال.
وفي هذ الصدد أعربت مصر عن رفضها التام لتلك التصريحات والتي حاول من خلالها رئيس حكومة الاحتلال الزج باسمها والمناورة لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة وإفشال المفاوضات في أسلوب معتاد دأب عليه نتنياهو.
وأكدت القاهرة في بيان رسمي رفضها المزاعم كافة التي يتم تناولها من جانب مسؤولي الاحتلال في هذا الشأن محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وفي موقف تضامني عربي عبرت دول عدة منها الكويت والسعودية وقطر والأردن وفلسطين وسلطنة عمان والإمارات والبحرين عن وقوفها مع مصر ورفضها التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال مشددة على أنها محاولة بائسة لعرقلة جهود الوساطة المشتركة من قبل كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في غزة.
أما مسلسل سيطرة الاحتلال على (محور فيلادلفيا) فإن نتنياهو أبدى غير مرة نزعة واضحة في التحكم بالمحور الذي يمتد من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبوسالم جنوبا بطول نحو 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة ويقع ضمن المنطقة "د" العازلة بموجب اتفاقية السلام (كامب ديفيد) لكن هذه الرغبة اصطدمت برد مصري قاطع حول رفض الوجود الإسرائيلي بالمحور ومعبر رفح محذرة من "العواقب الوخيمة" لذلك.
وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عمر هريدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليا على صياغة مقترح نهائي للتوصل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحاب قوات الاحتلال من (محور فيلادلفيا) "والذي قد يكون الأخير بالنسبة للمفاوضات".
وأضاف هريدي أن مصر في انتظار هذا المقترح ورد الجانب الإسرائيلي عليه قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية للرد على هذا التعنت الإسرائيلي.
وأشاد بالدعم والتضامن "المقدرين" من الدول العربية مع الموقف المصري الرافض لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على (محور فيلادلفيا).
وفي تصريح مماثل ل(كونا) قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع إن مصر تمتلك العديد من أدوات الضغط في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي بتعنته فيما يتعلق باستمرار التواجد في (محور فيلادلفيا).
وأوضح ربيع أن من بين هذه الأدوات تعليق دور مصر كوسيط في المفاوضات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والتهديد بتعليق أو تجميد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (كامب ديفيد).
وثمن الدعم والتضامن اللذين أبدتهما الدول العربية بخصوص رفض التصريحات الإسرائيلية واصفا اياهما "بالأمر الإيجابي".
وأضاف أن المطلوب من مصر في هذا التوقيت ضرورة حشد الجهود بشكل أكبر لتغيير مواقف الدول الموالية للكيان الصهيوني فيما يتعلق بملف (محور فيلادلفيا).
وذكر في هذا الاطار أن (محور فيلادلفيا) هو "قضية أمن قومي مهم بالنسبة لمصر" خاصة أنها لن تقبل بوجود جندي صهيوني في متر واحد زائد عما وقع بعد عام 1967 على حدودها.
ورجح أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن موقفه وينسحب من المحور ولكن بشرط أن يكون هناك ضغط قوي من جانب مصر في ظل سعي رئيس حكومة الاحتلال الى إطالة أمد الحرب بشتى الطرق. (النهاية) أ س م / م ج ب
MENAFN05092024000071011013ID1108639223
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