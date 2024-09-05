مناورات الاحتلال الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا.. رفض مصري وتضامن عربي واسع

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من إسلام عبدالفتاح

(تقرير إخباري) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- أثارت التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين يوم الاثنين الماضي بشأن استمرار تمسكه بالسيطرة على (محور فيلادلفيا) المتاخم للحدود المصرية ومزاعمه حول حدوث عمليات تهريب للأسلحة إلى قطاع غزة عبر المحور ردود أفعال واسعة بين رفض مصري قاطع لها وتضامن عربي واسع مع مصر في مواجهة ادعاءات الاحتلال.

وفي هذ الصدد أعربت مصر عن رفضها التام لتلك التصريحات والتي حاول من خلالها رئيس حكومة الاحتلال الزج باسمها والمناورة لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة وإفشال المفاوضات في أسلوب معتاد دأب عليه نتنياهو.

وأكدت القاهرة في بيان رسمي رفضها المزاعم كافة التي يتم تناولها من جانب مسؤولي الاحتلال في هذا الشأن محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وفي موقف تضامني عربي عبرت دول عدة منها الكويت والسعودية وقطر والأردن وفلسطين وسلطنة عمان والإمارات والبحرين عن وقوفها مع مصر ورفضها التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال مشددة على أنها محاولة بائسة لعرقلة جهود الوساطة المشتركة من قبل كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في غزة.

أما مسلسل سيطرة الاحتلال على (محور فيلادلفيا) فإن نتنياهو أبدى غير مرة نزعة واضحة في التحكم بالمحور الذي يمتد من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبوسالم جنوبا بطول نحو 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة ويقع ضمن المنطقة "د" العازلة بموجب اتفاقية السلام (كامب ديفيد) لكن هذه الرغبة اصطدمت برد مصري قاطع حول رفض الوجود الإسرائيلي بالمحور ومعبر رفح محذرة من "العواقب الوخيمة" لذلك.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عمر هريدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليا على صياغة مقترح نهائي للتوصل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحاب قوات الاحتلال من (محور فيلادلفيا) "والذي قد يكون الأخير بالنسبة للمفاوضات".

وأضاف هريدي أن مصر في انتظار هذا المقترح ورد الجانب الإسرائيلي عليه قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية للرد على هذا التعنت الإسرائيلي.

وأشاد بالدعم والتضامن "المقدرين" من الدول العربية مع الموقف المصري الرافض لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على (محور فيلادلفيا).

وفي تصريح مماثل ل(كونا) قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع إن مصر تمتلك العديد من أدوات الضغط في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي بتعنته فيما يتعلق باستمرار التواجد في (محور فيلادلفيا).

وأوضح ربيع أن من بين هذه الأدوات تعليق دور مصر كوسيط في المفاوضات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والتهديد بتعليق أو تجميد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (كامب ديفيد).

وثمن الدعم والتضامن اللذين أبدتهما الدول العربية بخصوص رفض التصريحات الإسرائيلية واصفا اياهما "بالأمر الإيجابي".

وأضاف أن المطلوب من مصر في هذا التوقيت ضرورة حشد الجهود بشكل أكبر لتغيير مواقف الدول الموالية للكيان الصهيوني فيما يتعلق بملف (محور فيلادلفيا).

وذكر في هذا الاطار أن (محور فيلادلفيا) هو "قضية أمن قومي مهم بالنسبة لمصر" خاصة أنها لن تقبل بوجود جندي صهيوني في متر واحد زائد عما وقع بعد عام 1967 على حدودها.

ورجح أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن موقفه وينسحب من المحور ولكن بشرط أن يكون هناك ضغط قوي من جانب مصر في ظل سعي رئيس حكومة الاحتلال الى إطالة أمد الحرب بشتى الطرق. (النهاية) أ س م / م ج ب