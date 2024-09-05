الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو عند 337ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند 337ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 400ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 21ر0 في المئة إلى مستوى 360ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ت م
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