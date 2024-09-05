سدود وبحيرات إقليم كردستان العراق.. مقصد سياحي جاذب ومورد مائي وافر

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مخلص خوشناو

(تحقيق مصور)

أربيل - 5 - 9 (كونا) -- أتاحت الطبيعة الجغرافية والمناخ المطري الملائم في إقليم كردستان العراق المجال لبناء 34 سدا وإنشاء 118 بحيرة جعلت الإقليم الواقع شمال العراق مقصدا للسياحة الترويحية وموردا وافرا للمياه.

وعلى صعيد تعزيز السياحة يستثمر الإقليم هذا الجانب جيدا فبعد أن زار مناطق السدود والبحيرات أكثر من 7 ملايين سائح العام الماضي يخطط القطاع السياحي لإحداث "طفرات نوعية" في القطاع مع اكتمال بناء السدود وإنشاء البحيرات.

وعمليا يستفيد الإقليم من السدود والبحيرات في مجالات توفير المياه الصالحة للشرب وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ومساعدة المزارعين على ري الأراضي ومربي الماشية ومكافحة الجفاف على ضفاف الأنهار والجداول من خلال آلية عمل ضبط الفيضانات فضلا عن تنمية الثروة السمكية ومشاريعها التي خلقت آلاف فرص العمل لأبناء الإقليم. (النهاية) ص ب ر / م ج ب