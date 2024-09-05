Thursday, 05 September 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سدود وبحيرات إقليم كردستان العراق.. مقصد سياحي جاذب ومورد مائي وافر

9/5/2024 5:14:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مخلص خوشناو

(تحقيق مصور)

أربيل - 5 - 9 (كونا) -- أتاحت الطبيعة الجغرافية والمناخ المطري الملائم في إقليم كردستان العراق المجال لبناء 34 سدا وإنشاء 118 بحيرة جعلت الإقليم الواقع شمال العراق مقصدا للسياحة الترويحية وموردا وافرا للمياه.
وعلى صعيد تعزيز السياحة يستثمر الإقليم هذا الجانب جيدا فبعد أن زار مناطق السدود والبحيرات أكثر من 7 ملايين سائح العام الماضي يخطط القطاع السياحي لإحداث "طفرات نوعية" في القطاع مع اكتمال بناء السدود وإنشاء البحيرات.
وعمليا يستفيد الإقليم من السدود والبحيرات في مجالات توفير المياه الصالحة للشرب وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ومساعدة المزارعين على ري الأراضي ومربي الماشية ومكافحة الجفاف على ضفاف الأنهار والجداول من خلال آلية عمل ضبط الفيضانات فضلا عن تنمية الثروة السمكية ومشاريعها التي خلقت آلاف فرص العمل لأبناء الإقليم. (النهاية) ص ب ر / م ج ب

MENAFN05092024000071011013ID1108639221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث