سدود وبحيرات إقليم كردستان العراق.. مقصد سياحي جاذب ومورد مائي وافر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من مخلص خوشناو
(تحقيق مصور)
أربيل - 5 - 9 (كونا) -- أتاحت الطبيعة الجغرافية والمناخ المطري الملائم في إقليم كردستان العراق المجال لبناء 34 سدا وإنشاء 118 بحيرة جعلت الإقليم الواقع شمال العراق مقصدا للسياحة الترويحية وموردا وافرا للمياه.
وعلى صعيد تعزيز السياحة يستثمر الإقليم هذا الجانب جيدا فبعد أن زار مناطق السدود والبحيرات أكثر من 7 ملايين سائح العام الماضي يخطط القطاع السياحي لإحداث "طفرات نوعية" في القطاع مع اكتمال بناء السدود وإنشاء البحيرات.
وعمليا يستفيد الإقليم من السدود والبحيرات في مجالات توفير المياه الصالحة للشرب وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ومساعدة المزارعين على ري الأراضي ومربي الماشية ومكافحة الجفاف على ضفاف الأنهار والجداول من خلال آلية عمل ضبط الفيضانات فضلا عن تنمية الثروة السمكية ومشاريعها التي خلقت آلاف فرص العمل لأبناء الإقليم. (النهاية) ص ب ر / م ج ب
MENAFN05092024000071011013ID1108639221
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