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استشهاد 6 فلسطينيين في الضفة الغربية وسط استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي

9/5/2024 5:14:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 9 (كونا) -- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب اثنان آخران اليوم الخميس وسط استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة (طوباس) بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن خمسة شهداء ومصابين اثنين أحدهما جروحه حرجة وصلوا إلى مستشفى (طوباس) التركي الحكومي نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب (طوباس).
وأوضحت الوزارة أن الشهداء هم احمد ابودواس (24 عاما) ومحمد أبوجمعة (30 عاما) وقصي عبدالرازق (26 عاما) ومحمد ابوزاغة (23 عاما) ومحمد الزبيدي (21 عاما) وهو نجل الاسير زكريا الزبيدي.
من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال قصفت مركبة في (طوباس) بالتزامن مع اقتحام مخيم (الفارعة) جنوب المدينة ما أدى إلى استشهاد الفتى ماجد ابوزينة (16 عاما) بعد أن اصيب بعدة رصاصات لقوات الاحتلال.
وأضافت (وفا) أن قوات الاحتلال نكلت بالشهيد ابوزينة ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه وسحبته بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.
وتشير مصادر رسمية فلسطينية إلى أن عدد الشهداء بلغ 40 شهيدا فلسطينيا والمصابين أكثر من عشرين شخصا منذ بدء عدوان الاحتلال عمليته العسكرية في مدن (طوباس) و(طولكرم) و(جنين) شمال الضفة الغربية في ال28 من أغسطس الماضي. (النهاية)

ن ق / ف ل ا




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