استشهاد 6 فلسطينيين في الضفة الغربية وسط استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 5 - 9 (كونا) -- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب اثنان آخران اليوم الخميس وسط استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة (طوباس) بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن خمسة شهداء ومصابين اثنين أحدهما جروحه حرجة وصلوا إلى مستشفى
(طوباس) التركي الحكومي نتيجة قصف
الاحتلال سيارة قرب (طوباس).
وأوضحت الوزارة أن الشهداء هم احمد ابودواس (24 عاما) ومحمد أبوجمعة (30 عاما) وقصي عبدالرازق (26 عاما) ومحمد ابوزاغة (23 عاما) ومحمد الزبيدي (21 عاما) وهو نجل الاسير زكريا الزبيدي.
من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال قصفت مركبة في (طوباس) بالتزامن مع اقتحام مخيم (الفارعة) جنوب المدينة ما أدى إلى استشهاد الفتى ماجد ابوزينة (16 عاما) بعد أن اصيب بعدة رصاصات لقوات الاحتلال.
وأضافت (وفا) أن قوات الاحتلال نكلت بالشهيد ابوزينة ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه وسحبته بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.
وتشير مصادر رسمية فلسطينية إلى أن عدد الشهداء بلغ 40 شهيدا فلسطينيا والمصابين أكثر من عشرين شخصا منذ بدء عدوان الاحتلال عمليته العسكرية في مدن (طوباس) و(طولكرم) و(جنين) شمال الضفة الغربية في ال28 من أغسطس الماضي. (النهاية)
ن ق / ف ل ا
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