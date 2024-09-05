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(الأرصاد الجوية): طقس البلاد حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

9/5/2024 5:14:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويت أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية والطقس بصفة عامة حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ما بين 15 و50 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرص ضئيلة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 و28 كيلو مترا في الساعة و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلون ما بين 1 و3 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي انه يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 08 و40 كيلو مترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلو مترا في الساعة و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و2 قدم. (النهاية)

س ص / ن و ف




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