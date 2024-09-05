(الأرصاد الجوية): طقس البلاد حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويت أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية والطقس بصفة عامة حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ما بين 15 و50 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرص ضئيلة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 و28 كيلو مترا في الساعة و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلون ما بين 1 و3 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي انه يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 08 و40 كيلو مترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلو مترا في الساعة و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و2 قدم. (النهاية)
س ص / ن و ف
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