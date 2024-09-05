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الشارقة: فوربس تعزز قدرات جمهور الدولي للاتصال الحكومي بتقنيات بناء العلامات التجارية

9/5/2024 5:11:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهد اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"، فعاليات البرنامج التدريبي الرائد "فنّ التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي"، بالشراكة لأول مرة مع مجلة "فوربس الشرق الأوسط" والأكاديمية الحكومية الرقمية GovCampus، لتمكين المسؤولين والموظفين الحكوميين من اكتساب المهارات اللازمة للاستفادة الفعالة من التسويق المؤثر في التواصل مع الجمهور، وذلك عبر باقة مميزة من الجلسات والورش التدريبية التي يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين والمؤثرين.
حول الحملات الدعائية الفعّالة
شاركت هبة إخليف المدير التنفيذي الرقمي في كيزمت ميديا الكثير من المعلومات القيمة في جلسة حملت عنوان "علم استراتيجيات الحملات العامة الفعّالة"، تعرف فيها المنتسبون من الموظفين والمسؤولين على الأمور اللازمة لبناء وتطوير حملات تسويقية فعّالة تتماشى بسلاسة مع أهداف الحكومة، كفهم الجمهور المستهدف، والتخطيط الاستراتيجي المتأني، ووضوح الرسالة، والتنفيذ الإبداعي المبتكر للأفكار.
بناء العلامات التجارية
 وخلال ورشة بعنوان "بناء العلامة التجارية: قوة السرد الفعّال في العصر الرقمي" سلطتْ سارة الرفاعي المدير التنفيذي لشركة إدراك ميديا الضوء على أهمية السرد في جذب انتباه الجماهير وبناء هوية قوية لأي علامة تجارية تريد الصمود في ظل هذه التنافسية الكبيرة بين العلامات في الأسواق، مركزةً حديثها عن تناقص فترات الانتباه لدى المستهلكين في العصر الرقمي الأمر الذي يجبر صناع المحتوى لسرد قصصهن بشكل ممتع ومتماسك لإيصال الرسائل للجمهور بنجاح.
الصحة العقلية والبدنية أمر ضروري
 كما تعرف المشاركون على مجموعة من المواضيع حول تطوير القدرات الشخصية والمهنية في مختلف المجالات الوظيفية، كأهمية تعزيز القوة العقلية كعنصر أساسي لتحقيق النجاح الرياضي، حيث شاركت لبنى الجواهرجي مدرب اللياقة البدنية و كيارا سيدندر رائدة أعمال، ومدربة الحياة والتغذية والمتحدثة في منصة (TEDx) الكثير من النصائح الذهبية مع المشاركين، كضرورة النظر للأمور بإيجابية، ووضع أهداف واقعية وجداول زمنية، وعدم الانفعال والغضب السريع، والأهم على حد تعبيرها امتلاك مجموعات داعمة في حياتنا.
الانسجام بين الجسد والصوت
 كذلك تعرف المشاركون في ورشة "تنشيط الصوت" التي قدمتها المغنية ومدربة الصوت الكندية إيزابيلا كانالا على الكثير من التفاصيل الهامة للتحدث بصوتٍ مقبول ومناسب، إذ ترى كانالا أن نوعية أصواتنا ودرجاتها تعبر بشكل أو بآخر عن شخصية كل فرد.
محررو فوربس يشاركون خبراتهم
 واختتمت جلسات البرنامج باليوم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 بجلسة حول ديناميكيات وسائل الإعلام في عصر متغير، شاركت فيها محررات من مجلة فوربس الشرق الأوسط وهن جوليان نبيل، وسمر خوري، وليان أبوشكيّر، خبراتهنّ حول كيفية بناء مصداقية قوية مع الجمهور المستهدف، وصياغة رسائل مؤثرة، تجذب انتباه الجمهور وتحقق أهداف التواصل في ظل المشهد الإعلامي المتغير.

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