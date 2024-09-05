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السرد الفلسطيني الدجني لمقبولة حمودة يعج بالحياة واليقين بالنصر

9/5/2024 5:11:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقعت الدكتورة مقبولة حمودة، أول من أمس، كتابها "السرد الفلسطيني الدجني- توثيق ملتقيات بيت دجن- يافا السنوية"، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
شارك في الحفل كل من: الدكتور أيمن حمودة، الدكتورة عالية إدريس، الدكتور حلمي ساري، وأداره إيهاب شحادة، وحضره مدير عام المكتبة الدكتور نضال العياصرة.
الكتاب يضم معلومات عن تاريخ بلدة بيت دجن وتراثها وأعلامها وعلمائها وعائلاتها وبياراتها، وأزقتها وشوارعها وفنها ودور المرأة فيها، وغيرها من المواضيع التي طرحت جميعها عبر "7"، ملتقيات لجمعية بيت دجن – يافا السنوية والتي نظمتها الجمعية بين العامين 2012 و2019، كما يشتمل الكتاب على قائمة بشهداء بيت دجن قبل النكبة وبعدها.
قال د. حلمي ساري: "إن الكتاب غني وعميق في السرد الأصيل للذاكرة الفلسطينية، كما أنه يعج بالفرح، والحياة، واليقين بالنصر والعودة، فهو ليس مجرد كتاب سردي لقرية من قرى فلسطين المهدمة في العام 1948، بل هو فعل مقاوم"، وكأن المؤلفة تقول بلسان أبطالها في هذا العمل: "نحن أهل بيت دجن نسرد لنقاوم"؛ فأبطال هذا الفعل المقاوم هم: أطباء، مهندسون، مزارعون، معلمون، إعلاميون، فنانون، نساء وشيوخ، كل منهم له سرديته المقاومة، سردية مفعمة بالحياة، وبالحزن أحيانا.
ورأى أن المفيد في هذه السردية، ومكانتها بناء الهوية الوطنية المقاومة، وفي هذا الصدد، أقول: "إن سرد ذاكرة أهالي بيت دجن، وتغنيها بعشق المكان، لا يختلف، في مضمونه وجوهره كثيرا، في الحقيقة، عن سرد ذاكرة أهالي قريتي أنا "المنسي"، في قضاء حيفا، وعشق أهاليها لخضرة مرج ابن عامر، وزهوره وبساتينه؛ ولا يختلف هذا السرد أو ذاك عن سرد أهالي أي قرية من قرى فلسطين التي دمرتها عصابات العدوان الصيوني في العام 1948، والبالغ عددها 450 قرية، إلا في بعض التفاصيل، المتعلقة بخصوصية والمكان".
وأضاف ساري: "لكن من أين جاء هذا التلاقي والتشابه، بل التكامل في السرد الفلسطيني المقاوم؟ لافتا إلى أن علماء الاجتماع يرجعون ذلك إلى الذاكرة الفردية والشعبية معا. ولكن كيف عملت هذه الذاكرة على تثبيت هوية الشعب العربي الفلسطيني، وتخصيب خياله الاجتماعي، ومقاومته للنسيان، والصدأ الاجتماعي الذي يعتري في الغالب المهجرون عن ديارهم؟، مؤكدا أهمية السرد في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتخصيب الخيال الجماعي، ومن هنا جاءت أهمية هذا العمل؛ فهو رد غير مباشر على مقولة "الصغار ينسون والكبار يموتون".
من جانبه قال د. أيمن حمودة: "لم يعد توثيق فلسطين، أفرادا وجماعات، مدنا وقرى، جغرافيا وتاريخا مجرد رغبة في تأليف كتاب أو مقالة أو خاطرة، بل أصبح توثيق فلسطين ضرورة ملحة، وقوة لا مثيل لها خصوصا في هذا العقد من القرن"، لافتا إلى أن "اليوم ليس الثامن والعشرين بعد الثلاثمائة "328"، على بدء الحرب الظالمة ضد غزة، بل هو اليوم 328، بعد السنة السادسة والسبعين على هذه الحرب ضد فلسطين وأهلها.
ودعا حمودة إلى الاستمرار في الكتابة والسرد والتوثيق عن فلسطين، سردا وتوثيقا وحفظا للذاكرة الجمعية، مؤكدا ما قاله المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد: "إن العالم تجاهل الفلسطينيين عقودا من الزمن، وإن على الفلسطينيين سرد قصصهم للعالم"، فكلمة السر إذن هي التوثيق والسرد، وتقع على عاتق الجيل الثالث والرابع لما بعد النكبة مسؤولية توثيق ما يدلي به من عاصر النكبة قبل وفاة آخر من عاش نكبة 1948.
وأضاف حمودة أن "بيت دجن- يافا"، هي البلدة الفلسطينية الوحيدة التي تم توثيقها منذ أيام الكنعانيين إلى أيامنا هذه عبر ثلاثة كتب جمعت حوالي "1500"، صفحة بأسلوب علمي بحثي، داعيا المهتمين إلى أن يوثقوا قراهم وبلداتهم.
فيما تحدثت الإعلامية الدكتورة عالية إدريس، عن اهمية كتاب مقبولة حمودة، وأهمية الحفاظ على التراث والإنسان الفلسطيني، إلى جانب الحديث عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إثبات تراثنا وتاريخنا وحقنا في هذه الأرض، لافتة إلى التحول الذي حصل في العالم وغير في وجهات النظر لبعض دول العالم مثل، أميركيا وأستراليا، وأميركا اللاتينية وغيرها من الدول الأوروبية، تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بفضل الشباب العرب الموجودين في هذه الدول، الذين عملوا على إظهار الوجه الحقيقي للقضية الفلسطينية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أثرت كثيرا على وجهات نظر الناس في كل العالم تجاه القضية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وأصبحوا ينتبهون إلى الأكاذيب والاحتيال التي تروجها الدعاية الصهيونية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
فيما قالت مقبولة حمودة: "إن الكتاب يؤكد أهمية السرد الفلسطيني العريق، ويشكل مرجعا حيويا للأجيال ونقل المعلومات المتوفرة من جيل إلى جيل حول قرية بيت دجن، والتي تعتبر كبرى البلدات والقرى المحيطة بمدينة يافا"، لافتة إلى أن الكتاب يضم نبذة عن عائلات بيت دجن واهتماماتها ودورها الاقتصادي والنضالي، مثل عائلة العسود والسيد وعائلة ماضي حمدان، فضلا عن أعلام بيت دجن مثل، المرحوم الشيخ مصطفى عبد القادر عباس مؤسس أول مدرسة للبنين والبنات في بيت دجن، والراحل عبد الهادي حمودة والراحل د. ناجي عياش وحكيم بيت دجن خميس الداودية، وفنان بيت دجن محمد غازي ومعلم بيت دجن جابر يانس وعميد التراث د. حمد بشر والمرحوم خالد الخوالدة".
وقالت حمودة: "إن الكتاب يشتمل على قائمة بشهداء بيت دجن قبل النكبة وبعدها، ومنهم: "خالد الصوالحي، محمد البيشاوي، خالد حبش، أحمد حبش، بسام حبش، الأخوان خالد وماهر عميرة، محمد العسود، موسى الماضي، تيسير حبش، ابراهيم السنتريسي وأشرف حبايب"، أيضا يضم الكتاب محورا ثقافيا، حيث يتحدث عن كتب الدكتور أيمن حمودة المتخصصة ومنها، "لكي لا ننسى بيت دجن -يافا"، وكتاب "بيت دجن أرض البرتقال والنضال"، ويتطرق إلى التطريز الخاص ببيت دجن عبر رحلة من الماضي إلى الحاضر، إضافة إلى الشعر والأدب والأمثال الشعبية وليالي العرس الدجني، والمرأة الدجنية وتاريخ نضال بيت دجن".
وخلصت المؤلفة، إلى أن الكتاب جاء تأكيدا لأهمية السرد الفلسطيني العريق كي تتواصل الحكايات عبر الأجيال فتنسج خيوط العودة والتحرير، وأضافت أن السرد يستمر في ملتقيات بيت دجن، حيث اختارت توثيقه نصاً وصورة برؤية حية من خلال استخدام رمز الرابط (QR) لكل فقرة من الفقرات الموثقة في هذا الكتاب، أعلام وعائلات تراث وأغنيات وأمثال موروثة وتاريخ موثق من خلال المسرحيات التي عرضت في هذه الملتقيات الأثواب وفن التطريز المميز كقصص حية وأساطير، تقاليد وعادات، أكلات موروثة، معلومات وإحصاءات نضالات وشهداء، أفلام ومقابلات.

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