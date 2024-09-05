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ذاكرة عمان معرضا للدوق بشارات في التاسع من ايلول الجاري

9/5/2024 5:11:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقيم مبادرة حكمت الثقافة بالتعاون مع دارة التصوير برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض "ذاكرة عمان" المجموعة الخاصة للدوق ممدوح بشارات ، وذلك في غاليري مهنا الدرة في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة ابتداء من يوم ٩ ايلول ٢٠٢٤
يتضمن المعرض الذي يستمر لغاية ٨ تشرين الأول مجموعة من مقتنيات الدوق ممدوح بشارات الخاصة من أعمال ولوحات فنية ، وصوراً فوتوغرافية ارشيفية وحديثة ، وكتبا وصحفاً ووثائق مميزة، ومجموعات نادرة لمستشرقين، كما يتضمن قطعاً اثرية وتراثية حافظ عليها الدوق والتي تسرد لنا تاريخ مدينة عمان الحديث ، وذاكرة المدينة من منظوره الخاص .

ممدوح بشارات من مواليد عمان عام ١٩٣٨ ويعد من الشخصيات الأردنية المعروفة بحب الوطن والحفاظ على التراث والذاكرة ، يسكن في جبل الجوفة في مدينة عمان في المنزل الذي بناه والده شبلي بشارات في ١٩٣٢ ، كرس ممدوح بشارات حياته للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي الأردني ، وحافظ على بيوت عائلته في مدينة عمان والمخيبة والتي تعد من المعالم المهمة في المدينة ، وفي عام ٢٠٠١ استأجر ممدوح مبنى”ديوان الدوق“ ليصبح أحد أهم المعالم في وسط البلد ، والذي يعود بناؤه الى سنة ١٩٢٤ ، في عام ١٩٧٤ أنعم جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه عليه بلقب دوق المخيبة ، تكريما لجهوده ونشاطاته البيئية والزراعية في الأردن ، قدم البشارات الكثير لإثراء ودعم المشهد الثقافي والإبداعي والسياحي لإظهار الاردن بأبهى صورة ، ولم يتوانى عن تقديم المساعدة للآخرين ، فلديه تاريخ حافل بالكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية .

وأكد ماهر قدورة مؤسس مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود للرعاية العلمية أن الهدف من إقامة هذه المعارض يأتي من إيماننا وسعينا للحفاظ على إرث وذاكرة المدينة ، لاهمية الذاكرة المكانية التي تربط الإنسان بمحيطه ، ورعاية مثل هذه المعارض تلعب دوراً مهماً في ربط الشباب من الجيل الجديد بتاريخ المدينة ، وتسعى إلى تنوع المشهد الثقافي الفني والسياحي في المدينة ، والدوق ممدوح بشارات قدم لبلده ووطنه الكثير وساهم في جعل مدينة عمان قبلة للسياح بالإضافة إلى أنه حافظ على ذاكرة المكان ، ونحن نقدر هذا المجهود ونرى فيه قدوة لنا جميعا.

واضاف قدوره:( نحن في في مؤسسة الجود نقدم خططاً متعددة تدعم التفكير الإيجابي والتعاون المثمر بين الأفراد من ثقافات متنوعة وشراکات متخصصة ، ونسعى للإستفادة من الخبرات ، وتعظيم دور العمل الجماعي للخروج بأفضل النتائج ، ورسالتنا دوما : تعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة تعمل من أجل الأمة والوطن).

من جانبها قالت ليندا الخوري مؤسسة دارة التصوير بأن اهمية الشراكة المستدامة مع مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود ، تأتي من خلفية الاهتمام المشترك في تطوير المشهد الثقافي والفني في الأردن ، وتدعوا الجميع لزيارة المعرض والتعرف على مدينة عمان من منظور الدوق ممدوح بشارات”حارس الذاكرة“ والأب الروحي للمشهد الثقافي والتراثي العماني .

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