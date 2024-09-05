ذاكرة عمان معرضا للدوق بشارات في التاسع من ايلول الجاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقيم مبادرة حكمت الثقافة بالتعاون مع دارة التصوير برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض "ذاكرة عمان" المجموعة الخاصة للدوق ممدوح بشارات ، وذلك في غاليري مهنا الدرة في مسرح أسامة المشيني في اللويبدة ابتداء من يوم ٩ ايلول ٢٠٢٤
يتضمن المعرض الذي يستمر لغاية ٨ تشرين الأول مجموعة من مقتنيات الدوق ممدوح بشارات الخاصة من أعمال ولوحات فنية ، وصوراً فوتوغرافية ارشيفية وحديثة ، وكتبا وصحفاً ووثائق مميزة، ومجموعات نادرة لمستشرقين، كما يتضمن قطعاً اثرية وتراثية حافظ عليها الدوق والتي تسرد لنا تاريخ مدينة عمان الحديث ، وذاكرة المدينة من منظوره الخاص .
ممدوح بشارات من مواليد عمان عام ١٩٣٨ ويعد من الشخصيات الأردنية المعروفة بحب الوطن والحفاظ على التراث والذاكرة ، يسكن في جبل الجوفة في مدينة عمان في المنزل الذي بناه والده شبلي بشارات في ١٩٣٢ ، كرس ممدوح بشارات حياته للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي الأردني ، وحافظ على بيوت عائلته في مدينة عمان والمخيبة والتي تعد من المعالم المهمة في المدينة ، وفي عام ٢٠٠١ استأجر ممدوح مبنى”ديوان الدوق“ ليصبح أحد أهم المعالم في وسط البلد ، والذي يعود بناؤه الى سنة ١٩٢٤ ، في عام ١٩٧٤ أنعم جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه عليه بلقب دوق المخيبة ، تكريما لجهوده ونشاطاته البيئية والزراعية في الأردن ، قدم البشارات الكثير لإثراء ودعم المشهد الثقافي والإبداعي والسياحي لإظهار الاردن بأبهى صورة ، ولم يتوانى عن تقديم المساعدة للآخرين ، فلديه تاريخ حافل بالكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية .
وأكد ماهر قدورة مؤسس مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود للرعاية العلمية أن الهدف من إقامة هذه المعارض يأتي من إيماننا وسعينا للحفاظ على إرث وذاكرة المدينة ، لاهمية الذاكرة المكانية التي تربط الإنسان بمحيطه ، ورعاية مثل هذه المعارض تلعب دوراً مهماً في ربط الشباب من الجيل الجديد بتاريخ المدينة ، وتسعى إلى تنوع المشهد الثقافي الفني والسياحي في المدينة ، والدوق ممدوح بشارات قدم لبلده ووطنه الكثير وساهم في جعل مدينة عمان قبلة للسياح بالإضافة إلى أنه حافظ على ذاكرة المكان ، ونحن نقدر هذا المجهود ونرى فيه قدوة لنا جميعا.
واضاف قدوره:( نحن في في مؤسسة الجود نقدم خططاً متعددة تدعم التفكير الإيجابي والتعاون المثمر بين الأفراد من ثقافات متنوعة وشراکات متخصصة ، ونسعى للإستفادة من الخبرات ، وتعظيم دور العمل الجماعي للخروج بأفضل النتائج ، ورسالتنا دوما : تعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة تعمل من أجل الأمة والوطن).
من جانبها قالت ليندا الخوري مؤسسة دارة التصوير بأن اهمية الشراكة المستدامة مع مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود ، تأتي من خلفية الاهتمام المشترك في تطوير المشهد الثقافي والفني في الأردن ، وتدعوا الجميع لزيارة المعرض والتعرف على مدينة عمان من منظور الدوق ممدوح بشارات”حارس الذاكرة“ والأب الروحي للمشهد الثقافي والتراثي العماني .
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