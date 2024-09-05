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أعراض ارتفاع وانخفاض مستوى الكالسيوم في الجسم

9/5/2024 5:11:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتبر الكالسيوم، أحد العناصر الضرورية للجسم لأن له مجموعة متنوعة من المهام: يحافظ على بنية العظام والأسنان، مسؤول عن تقلص العضلات ويشارك في عملية تخثر الدم.

ويشير الدكتور رومان إيفانوف، الخبير في مختبر "Gemotest"، إلى أن الكالسيوم ينظم مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول أيضا. ووفقا له، 99 بالمئة من الكالسيوم الذي في الجسم موجود في العظام والأسنان والمتبقي 1 بالمئة في الدم.

ويقول: "يمكن العثور في الدم على ثلاثة أشكال من الكالسيوم. 50 بالمئة منه كالسيوم متأين أو حر وهذا هو الشكل النشط بيولوجيا. و40 بالمئة كالسيوم مرتبط بالبروتين، و10 بالمئة كالسيوم مع أيونات سالبة الشحنة، وهذه تشكل إجمالي الكالسيوم في الدم".

ويشير الخبير إلى أن مستوى الكالسيوم في الدم يعتمد على عمر الشخص. فمثلا لدى الأطفال حديثي الولادة هو 1.9-2.6 مليمول/لتر. ولدى أطفال عمرهم أقل من 12 سنة هو 2.2-2.7 مليمول/لتر وللفتيات والفتيان في عمر أقل من 17 سنة هو 2.1-2.7 مليمول/لتر وعند الرجال والنساء البالغين هو 2.15-2.55 مليمول/لتر.

ووفقا له، أعراض ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم هي فقدان الشهية وآلام في البطن وإمساك متكرر وتقرحات في المعدة والأمعاء. أما أسبابه فكثيرة ومتنوعة، مثل اختلال عمل الغدة الدرقية وغدة جارة الدرقية والسل والإفراط في تناول فيتامين D ومرض أديسون (انخفاض إنتاج الغدة الكظرية للهرمونات بما فيها الكورتيزول). كما قد يكون السبب نقائل السرطان.

أما نقص الكالسيوم فأعراضه الضعف والتعب والشعور بالتنميل ووخز في العضلات واضطراب ضربات القلب وتقلصات لا إرادية في العضلات. وغالبا ما يكون السبب نقص فيتامين D والمغنيسيوم في الجسم وكذلك قصور كلوي والتهاب البكرياس الحاد وأمراض الأمعاء وتليف الكبد.

ويشير الخبير إلى أن المصدر الرئيسي للكالسيوم هو الأطعمة- الحليب ومنتجات الألبان الخضروات الورقية، المكسرات والبذور. وعموما يحتاج الجسم إلى 1000 ملغم من الكالسيوم في اليوم وهذا يعادل تقريبا لتر حليب أو 100 غرام من الجبن. أما فيتامين D فمصدره الأسماك الدهنية وصفار البيض وكبد البقر.

ووفقا له، إذا لم يتمكن الشخص من تعويض نقص الكالسيوم عن طريق الأطعمة عليه بتناول مكملات بيولوجية وفقا لوصفة الطبيب، لتجنب مضاعفات، مثل تكون الحصى في الكلى.RT

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