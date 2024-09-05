كيف يؤثر هاتفك على صحة قلبك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير دراسة صينية حديثة إلى وجود صلة بين استخدام الهاتف الجوال وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وخصوصاً بين المدخنين ومرضى السكر، ويُلقي مؤلفو الدراسة باللوم جزئياً في هذا الارتباط على قلة النوم والإجهاد النفسي.
وحسب صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، فقد أجرى الباحثون استطلاع رأي لـ444 ألف شخص بالغ في منتصف العمر حول متوسط عدد الساعات التي يستخدمون فيها هواتفهم بشكل يومي.
وتم تتبّع المشاركين لمدة 12 عاماً تقريباً، حيث قام الباحثون بفحص سجلاتهم الصحية بحثاً عن حالات السكتة الدماغية، وأمراض القلب التاجية، والرجفان الأُذَيني وقصور القلب.
وفي نهاية الدراسة، أُصيب أكثر من 56 ألف مشارك بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد واجه مستخدمو الهواتف المنتظمون، وخصوصاً المدخنين ومرضى السكر، خطراً ((أعلى بكثير)) في هذا الشأن.
وأرجع الباحثون نحو 11.5 في المائة من الحالات إلى الإجهاد النفسي، و5.1 في المائة إلى قلة النوم، و2.25 في المائة إلى العصبية.
وقال الباحث المشارك في الدراسة، الدكتور شيانهوي تشين: ((قد يؤثر نمط النوم السيئ وضعف الصحة العقلية سلباً على تطوّر أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التسبّب في اضطراب الساعة البيولوجية والمساهمة في دفع الشخص لاتباع نمط حياة غير صحي وزيادة الالتهابات بالجسم)).
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع أخرى أُجريت بتكليف من منظمة ((الصحة العالمية))، وخلصت إلى عدم وجود صلة بين استخدام الهاتف الجوال وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ.
ووجدت الدراسة التي نُشرت، الثلاثاء، أنه على الرغم من الزيادة الهائلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، فإنه لم تحدث زيادة مقابِلة في حالات الإصابة بسرطان المخ، وينطبق هذا حتى على الأشخاص الذين يُجرون مكالمات هاتفية طويلة، أو يستخدمون الهواتف الجوالة منذ أكثر من عقد.-(وكالات)
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