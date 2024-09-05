كيف يؤثر هاتفك على صحة قلبك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وحسب صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، فقد أجرى الباحثون استطلاع رأي لـ444 ألف شخص بالغ في منتصف العمر حول متوسط عدد الساعات التي يستخدمون فيها هواتفهم بشكل يومي.



وتم تتبّع المشاركين لمدة 12 عاماً تقريباً، حيث قام الباحثون بفحص سجلاتهم الصحية بحثاً عن حالات السكتة الدماغية، وأمراض القلب التاجية، والرجفان الأُذَيني وقصور القلب.



وفي نهاية الدراسة، أُصيب أكثر من 56 ألف مشارك بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد واجه مستخدمو الهواتف المنتظمون، وخصوصاً المدخنين ومرضى السكر، خطراً ((أعلى بكثير)) في هذا الشأن.



وأرجع الباحثون نحو 11.5 في المائة من الحالات إلى الإجهاد النفسي، و5.1 في المائة إلى قلة النوم، و2.25 في المائة إلى العصبية.



وقال الباحث المشارك في الدراسة، الدكتور شيانهوي تشين: ((قد يؤثر نمط النوم السيئ وضعف الصحة العقلية سلباً على تطوّر أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التسبّب في اضطراب الساعة البيولوجية والمساهمة في دفع الشخص لاتباع نمط حياة غير صحي وزيادة الالتهابات بالجسم)).



وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع أخرى أُجريت بتكليف من منظمة ((الصحة العالمية))، وخلصت إلى عدم وجود صلة بين استخدام الهاتف الجوال وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ.



ووجدت الدراسة التي نُشرت، الثلاثاء، أنه على الرغم من الزيادة الهائلة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، فإنه لم تحدث زيادة مقابِلة في حالات الإصابة بسرطان المخ، وينطبق هذا حتى على الأشخاص الذين يُجرون مكالمات هاتفية طويلة، أو يستخدمون الهواتف الجوالة منذ أكثر من عقد.-(وكالات)