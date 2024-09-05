طقس معتدل في معظم المناطق حتى الأحد



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس يومي السبت والأحد معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.- (بترا)