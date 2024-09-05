التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس 5أيلول 2024.
وشددت وزارة التعليم العالي، على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.
وبينت أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، التقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
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