التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية



وشددت وزارة التعليم العالي، على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.



وبينت أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، التقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

