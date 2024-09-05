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التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية

9/5/2024 5:11:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس 5أيلول 2024.


وشددت وزارة التعليم العالي، على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.


وبينت أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، التقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.


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