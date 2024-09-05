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رويترز: المفاوضون الأميركيون يسابقون الزمن لتقديم مقترح جديد بشأن غزة

9/5/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤولان أميركيان ومصدران أمنيان مصريان ومسؤول مطلع لرويترز، إن البيت الأبيض يسعى جاهدا لتقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين لدى حركة حماس في الأيام المقبلة.
وقال المسؤولان الأميركيان إن المقترح الجديد يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت إلى الجمود المستمر منذ أشهر في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر سعيا إلى التوصل إلى هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين بشكل منفصل الأربعاء، إنه تم التوافق على جزء كبير من الاتفاق إلا أن المفاوضين ما زالوا يحاولون التوصل إلى حلول لعقبتين رئيسيتين.

وأوضح المسؤول في الإدارة الأميركية، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العقبتين تتمثلان في مطالب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا وهو منطقة عازلة في جنوب غزة على الحدود مع مصر، وفي هوية الأفراد الذين ستشملهم صفقة مبادلة المحتجزين لدى حماس بفلسطينيين أسرى لدى إسرائيل.

وذكر المسؤول الأميركي الأول أنه قد يتم عرض مسودة الاتفاق الجديدة الأسبوع المقبل أو حتى قبل ذلك. وقال "هناك شعور بأن الوقت قد نفد. لا تستغربوا إذا رأيتم (المسودة المنقحة) مطلع الأسبوع".

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إن "قيام حماس بقتل الرهائن الستة، الذين أعيدت جثثهم إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة". وأضاف "نشعر جميعا بالحاجة الملحة".

وقال المسؤول الأميركي الأول، إن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز المفاوض الرئيسي عن الولايات المتحدة يرأس مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الأميركيين الذين يعملون على صياغة مسودة المقترح. وتضم المجموعة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضاف المسؤول الأميركي الأول "هناك إحساس قوي للغاية لدى المفاوضين بأن وقف إطلاق النار يضيع" مما يؤكد الحاجة الملحة لهذا الجهد.

وذكر المسؤول الأميركي الأول أنه منذ إخفاق آخر جولة لبلينكن في المنطقة الشهر الماضي، في إحراز تقدم، يواصل الوسطاء المناقشات على مستوى فرق العمل ولا تزال هذه المحادثات مستمرة.

وقال المصدران المصريان إن الولايات المتحدة تحولت من نهج كان يوصف بأنه تشاوري بصورة أكبر إلى محاولة فرض خطة لوقف إطلاق النار على الطرفين.

وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة المعدلة لن تكون عرضا أخيرا للقبول به أو رفضه كليا وإن واشنطن ستواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا لم يكتب لها النجاح.

الوجود الإسرائيلي
انضمت الثلاثاء خمس دول عربية من بينها السعودية، فضلا عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا. وأصدرت تركيا الأربعاء بيانا مشابها.

وتتطلب بنود من اتفاق من ثلاث مراحل، وافق عليه الطرفان بالفعل، انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المكتظة بالسكان في غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن الخلاف الحالي يدور حول ما إذا كان المحور يمكن وصفه بأنه منطقة مكتظة بالسكان.

وأضاف المسؤول "لذا فإننا نتحدث هنا عن المرحلة الأولى، وعن الشكل الذي سيبدو عليه هذا الترتيب".

وقال المسؤول الأميركي الأول إن المجموعة الأميركية تدرس المناطق التي يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها في محور فيلادلفيا والمناطق التي يمكنها البقاء فيها.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات إن وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع أبلغ الوسطاء في محادثات جرت في قطر الاثنين بأن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من المحور بعد المرحلة الأولى التي ستستمر 42 يوما من وقف إطلاق النار.

لكن بعد ساعات عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا في القدس وأصر على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المحور. وأوضح المسؤول أن التصريحات صدرت بعد عودة الوفد إلى بلاده.

وكرر نتنياهو الأربعاء، رفضه القاطع للانسحاب من المحور في المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار بعد ذلك إلا إذا كانت هناك ضمانات بعدم استخدام المحور كممر لتهريب الأسلحة والإمدادات إلى حماس في غزة.

وقال المسؤول المطلع "لقد وضع هذا الوسطاء في موقف صعب. فلن توافق مصر ولا حماس على أي اتفاق إذا بقيت إسرائيل في محور فيلادلفيا".

ورفض مكتب نتنياهو التعليق.
وقال القيادي الكبير في حماس عزت الرشق لرويترز الأربعاء، إن الحركة ستتعامل مع أي مقترح جديد يستجيب "لمطالب المقاومة ومطالب شعبنا" دون تقديم تفاصيل.

وقالت حماس في بيان إنه لا توجد حاجة لمقترحات جديدة واتهمت نتنياهو بالسعي إلى "إفشال التوصل لاتفاق".

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا في أيار الماضي، وتقول إن حماس كانت تستخدمه لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة عبر الأنفاق التابعة لها إلى غزة.

وقد أدى التقدم الإسرائيلي إلى إغلاق معبر رفح مما قلص المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بشكل حاد وعطل معظم عمليات الإجلاء الطبي وربما منع مصر من القيام بالدور الذي كانت تقوم به بالنظر لكونها الطرف الآخر للمعبر الحدودي الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر.

وتقول مصر إن الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب إلى غزة قد أُغلقت أو دُمرت وإنه يتعين أن يعود الوجود الفلسطيني لرفح وإن منطقة فيلادلفيا العازلة مضمونة بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.

واندلع الصراع المستمر منذ 11 شهرا بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد نحو 41 ألف فلسطيني وتسبب في دمار واسع بالقطاع وأجبر معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح وخلق أزمة إنسانية.-(رويترز)

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