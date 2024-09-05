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العفو الدولية تدعو للتحقيق بحملة إسرائيل المنطقة العازلة على أنها جريمة حرب

9/5/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.
واعتبرت المنظمة أن الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هي نوع من الدمار العشوائي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع ما يسمى بـ "المنطقة العازلة".

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن الأبحاث التي أجرتها أظهرت كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبان سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو كشف عن نمط يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها في غزة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت بوقت سابق إن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة قد "تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب".

وشددت على أنه "في غياب أي ضمانات للعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع عدم وجود أماكن آمنة وكريمة للنازحين، فإن مثل هذه الأوامر ترقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهي "جريمة حرب".RT

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