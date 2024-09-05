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الكهرباء الوطنية توقع عقد إيجار باخرة عائمة ينتهي بالتملك

9/5/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) اليوم الخميس مع شركة (بي دبليو للغاز الطبيعي المسال) عقد إيجار لباخرة التخزين العائمة في العقبة مدته 10 سنوات ينتهي بالتملك، لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال كمصدر بديل لتعزيز أمن الطاقة.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الكهرباء الوطنية ستستحوذ على ملكية باخرة التخزين العائمة عند انتهاء عقد الإيجار، وسترسو السفينة في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال مؤكدا ان الباخرة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة الوطني في المملكة.

وقال الدكتور البطاينة: "نحن سعداء بالعمل مع شركة بي دبليو للغاز الطبيعي المسال لتقديم حل موثوق طويل الأجل لأمن الطاقة في المملكة لافتا الى انه سيتم إجراء التعديلات على باخرة التخزين العائمة قبل بدء عقد الإيجار بمدة كافية من اجل تحقيق متطلبات مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح - وحدة التغييز الشاطئية.

وبهذا الخصوص قال، نحن ملتزمون باستراتيجيتنا لتوفير أمن الطاقة وتنويع مصادر إمدادات الغاز ، وهذا سيكون من خلال استخدام وحدة التخزين العائمة المقدمة من شركة (بي دبليو)، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية لوحدة إعادة التغييز البرية، وهذا يتوافق مع اتجاه العالم نحو مجتمع منخفض الكربون والبحث عن طاقة مستدامة، ميسورة التكلفة، وموثوقة".

يذكر ان هذه الباخرة كانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال والتي سيتم تحويلها إلى باخرة تخزين عائمة قبل بدء العقد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال (الربع الثالث - الرابع من عام 2026 ).

وتعد الباخرة واحدة من بين 34 سفينة في أسطول بي دبليو للغاز الطبيعي المسال والذي يشمل أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغييز وأربع سفن جديدة قيد الإنشاء.

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