ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا اليوم
التاريخ
9/5/2024 5:10:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمنى سمو الأمير
الحسين بن عبدالله، ولي العهد، التوفيق لنشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال
مواجهته نظيره الكويتي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالتصفيات
الآسيوية من الدور المؤهل لكأس العالم 2026.
ونشر سمو ولي
العهد عبر خاصية الستوري في إنستغرام فيديو يظهر تحضيرات المنتخب قبل أيام من
المباراة المرتقبة.
وأرفق سموه
تعليقا مع الفيديو: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا اليوم".
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