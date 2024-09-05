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ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا اليوم

9/5/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، التوفيق لنشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال مواجهته نظيره الكويتي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالتصفيات الآسيوية من الدور المؤهل لكأس العالم 2026.
ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية الستوري في إنستغرام فيديو يظهر تحضيرات المنتخب قبل أيام من المباراة المرتقبة.


وأرفق سموه تعليقا مع الفيديو: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا اليوم".

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