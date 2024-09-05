مكنسة LG Cordzerotm A9X Stick تمتاز بقوتها الجبارة وطريقتها المبتكرة في تنظيف المنزل

MENAFN - AETOSWire) تواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) دفع حدود التنظيف المنزلي مع مكنسة CordZeroTM A9X اللاسلكية الحل المتطور المصمم لجعل الأعمال المنزلية أسهل وأكثر كفاءة ومتعة. وباعتبارها فائزة بجائزة Red Dot، تجمع مكنسة A9X من "إل جي" بين التقنيات المتطورة والمزايا سهلة الاستخدام لتُوفّر تجربة تنظيف لا مثيل لها.

تتميز هذه المكنسة اللاسلكية عن المكانس الكهربائية العادية بقوة 280 واط، وتوفر القوة اللازمة لإزالة الأوساخ والغبار والحطام من الأسطح المختلفة، كما تمتلك أداء قوي بفضل محركها العاكس الذكي من "إل جي"، المعروف بموثوقيته وكفاءته، مما يضمن تنظيف شامل في كل مرة. وبفضل تصميمها خفيف الوزن الذي يبلغ 2.47 كغ فقط، يَسهُل تحريك المكنسة A9X في جميع أنحاء المنزل، مما يجعلها مثالية للتنظيف السريع والعميق على حد سواء.



تُعدّ القدرة على أداء المهام المتنوعة أمراً أساسياً في LG CordZeroTM A9X، فبمجرد تغيير رأسها، تتحول المكنسة الكهربائية إلى منظف بالبخار، مما يتيح للمستخدم المسح والتنظيف بالمكنسة الكهربائية في نفس الوقت، في حين يعمل ملحق ممسحة الرش على تعزيز وظائفها بشكل أكبر، ليوفر تنظيفاً احترافياً للأرضيات الصلبة. ويضمن رأسها العريض والنحيف التي يزيد عرضه بنسبة 20% مقارنةً بالتصاميم التقليدية، تنظيفاً دقيقاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بينما تعمل إضاءة LED الساطعة على إضاءة الغبار الناعم والشعر المخفي.



ولا يقتصر الأمر في مكنسة CordZeroTM A9X على الأداء الممتاز، بل هي مصممة أيضاً لتوفر الراحة عند الاستخدام، وتتميز بتقنية KOMPRESSOR من "إل جي" التي تضغط الأوساخ والحطام المتجمع، مما يزيد من سعة سلة المهملات ويقلل من ضرورة إفراغها عدة مرات. ويقوم البرج المستقل أو المثبت على الحائط، بالإضافة إلى عمله كمحطة شحن، بتفريغ سلة المهملات تلقائياً، مما يحرر المستخدمين من التعامل مع الغبار والفوضى.



ولتعزيز تجربة المستخدم، تأتي مكنسة CordZeroTM A9X مزودة بشاشة LCD مقاس 2.4 بوصة سهلة الاستخدام، توفر معلومات في الوقت الفعلي وتسمح للمستخدمين بتخصيص الإعدادات بسهولة، مع إمكانية ضبط الشاشة الذكية وفقاً لاتجاه المكنسة الكهربائية لضمان تشغيل سلس سواء عند تنظيف الأرضيات أو المناطق التي يصعب الوصول إليها.



وللمزيد من الراحة، يتيح تطبيق LG ThinQ للمستخدمين إدارة المكنسة الكهربائية عن بُعد، وتعيين أوضاع التنظيف المفضلة وتلقي تنبيهات الصيانة. كما تتميز مكنسة A9X ببطارية مزدوجة توفر ما يصل إلى 120 دقيقة من الاستخدام المستمر، مما يضمن إمكانية تنظيف المنازل الكبيرة دون توقف.



ستقوم مكنسة LG CordZeroTM A9X الكهربائية اللاسلكية بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها الذكية وأدائها القوي، بإحداث نقلة نوعية في طريقة تنظيف المنزل وستجعلها أسهل وأسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة