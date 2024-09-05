مكنسة LG Cordzerotm A9X Stick تمتاز بقوتها الجبارة وطريقتها المبتكرة في تنظيف المنزل

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- AETOSWire) تواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) دفع حدود التنظيف المنزلي مع مكنسة CordZeroTM A9X اللاسلكية الحل المتطور المصمم لجعل الأعمال المنزلية أسهل وأكثر كفاءة ومتعة. وباعتبارها فائزة بجائزة Red Dot، تجمع مكنسة A9X من "إل جي" بين التقنيات المتطورة والمزايا سهلة الاستخدام لتُوفّر تجربة تنظيف لا مثيل لها.
تتميز هذه المكنسة اللاسلكية عن المكانس الكهربائية العادية بقوة 280 واط، وتوفر القوة اللازمة لإزالة الأوساخ والغبار والحطام من الأسطح المختلفة، كما تمتلك أداء قوي بفضل محركها العاكس الذكي من "إل جي"، المعروف بموثوقيته وكفاءته، مما يضمن تنظيف شامل في كل مرة. وبفضل تصميمها خفيف الوزن الذي يبلغ 2.47 كغ فقط، يَسهُل تحريك المكنسة A9X في جميع أنحاء المنزل، مما يجعلها مثالية للتنظيف السريع والعميق على حد سواء.
تُعدّ القدرة على أداء المهام المتنوعة أمراً أساسياً في LG CordZeroTM A9X، فبمجرد تغيير رأسها، تتحول المكنسة الكهربائية إلى منظف بالبخار، مما يتيح للمستخدم المسح والتنظيف بالمكنسة الكهربائية في نفس الوقت، في حين يعمل ملحق ممسحة الرش على تعزيز وظائفها بشكل أكبر، ليوفر تنظيفاً احترافياً للأرضيات الصلبة. ويضمن رأسها العريض والنحيف التي يزيد عرضه بنسبة 20% مقارنةً بالتصاميم التقليدية، تنظيفاً دقيقاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بينما تعمل إضاءة LED الساطعة على إضاءة الغبار الناعم والشعر المخفي.
ولا يقتصر الأمر في مكنسة CordZeroTM A9X على الأداء الممتاز، بل هي مصممة أيضاً لتوفر الراحة عند الاستخدام، وتتميز بتقنية KOMPRESSOR من "إل جي" التي تضغط الأوساخ والحطام المتجمع، مما يزيد من سعة سلة المهملات ويقلل من ضرورة إفراغها عدة مرات. ويقوم البرج المستقل أو المثبت على الحائط، بالإضافة إلى عمله كمحطة شحن، بتفريغ سلة المهملات تلقائياً، مما يحرر المستخدمين من التعامل مع الغبار والفوضى.
ولتعزيز تجربة المستخدم، تأتي مكنسة CordZeroTM A9X مزودة بشاشة LCD مقاس 2.4 بوصة سهلة الاستخدام، توفر معلومات في الوقت الفعلي وتسمح للمستخدمين بتخصيص الإعدادات بسهولة، مع إمكانية ضبط الشاشة الذكية وفقاً لاتجاه المكنسة الكهربائية لضمان تشغيل سلس سواء عند تنظيف الأرضيات أو المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وللمزيد من الراحة، يتيح تطبيق LG ThinQ للمستخدمين إدارة المكنسة الكهربائية عن بُعد، وتعيين أوضاع التنظيف المفضلة وتلقي تنبيهات الصيانة. كما تتميز مكنسة A9X ببطارية مزدوجة توفر ما يصل إلى 120 دقيقة من الاستخدام المستمر، مما يضمن إمكانية تنظيف المنازل الكبيرة دون توقف.
ستقوم مكنسة LG CordZeroTM A9X الكهربائية اللاسلكية بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها الذكية وأدائها القوي، بإحداث نقلة نوعية في طريقة تنظيف المنزل وستجعلها أسهل وأسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
للمزيد من المعلومات حول مكانس "إل جي" الكهربائية، يرجى زيارة:
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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