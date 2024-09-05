Movado تتعاون مع 5 سفراء عالميين جدد وتطلق حملة المشاهير

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة MOVADO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOV) فخورة بالإعلان عن قائمتها الجديدة لسفراء العلامة التجارية من بطولة "عندما أتحرك تتحرك"، وهي الحملة العالمية الجديدة للعلامة التجارية التي تضم مشاهير أسطوريين وصاعدين في التمثيل والموسيقى والرياضة والأعمال. وتضم الحملة الممثلة ورائدة الأعمال الشهيرة جيسيكا ألبا، والممثلة الأسطورية الحائزة على جائزة الأوسكار جوليان مور، ومغني الراب الشهير الحائز على جائزة جرامي والممثل ورجل الأعمال Ludacris، وChristian McCaffrey Pro Bowl وAll-Pro‏، ولاعب الوسط في فريق كل النجوم وعضو فريق الولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد صيف 2024 والحاصل على الميدالية الذهبية، Tyrese Haliburton.

وقال Efraim Grinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Movado Group: "نحن فخورون بشراكتنا التي استمرت لعدة سنوات مع هذه القائمة من المواهب المذهلة في الثقافة والترفيه وإظهارها في حملتنا التجارية العالمية لعام 2024-2025". "كان من المهم بالنسبة لنا أن نتماشى مع الأفراد الذين يمثلون حقًا إرث Movado من الابتكار والالتزام بالتميز والتصميم الأيقوني. تحتوي هذه الحملة على قدر لا يصدق من الطاقة والحركة الديناميكية وتجعلك تشعر بالارتباط مع Movado".

كانت الحركة مصدر إلهام هذه الحملة - لأنها العنصر الأساسي في الحمض النووي للعلامة التجارية، حيث تعني Movado "دائم الحركة" بلغة الإسبرانتو، وهي لغة تم إنشاؤها في عام 1887 لكسر حواجز الاتصالات. لوحظت الموهبة وهي تتحرك وتتفاعل مع أغنية "Stand Up" للمغني Ludacris والتي احتلت المركز الأول في قائمة بيلبورد عام 2003 وترشحت لجائزة جرامي. إن عبارة "عندما أتحرك تتحرك" هي دعوة للعمل لكي يعبر الناس عن إمكاناتهم الكاملة من خلال القيام بما يحركهم حقًا.

تعاونت Movado مع المدير الإبداعي Robert Lussier من The Style Council ومصوري الأزياء العالميين Mert Alas وMarcus Piggott للتوصل إلى هذه الرؤية. تم تصميم العرض بواسطة مصمم الأزياء الشهير Mel Ottenberg، وتم تصميم الرقصات بواسطة مدير الحركة Stephen Galloway.

قالت Margot Grinberg، رئيسة شركة Movado: "على مدار العام الماضي، شرعنا في رحلة للارتقاء بعلامتنا التجارية إلى آفاق جديدة من خلال تطوير حملة ذات صلة ثقافيًا تؤثر فيك وتجعلك حرفيًا ترغب في النهوض والتحرك". "هدفنا هو إحداث تغيير والتميز، وأن نقوم بشيء غير متوقع يجعلك تتوقف وترغب في رؤية المزيد من Movado. وهذا من شأنه أن يجعل علامتنا التجارية في الصدارة ويجذب جماهير جديدة على مستوى العالم".

تتميز حملة "عندما أتحرك تتحرك" بساعات من عائلات رئيسية، حيث يرتدي كل واحد من المشاهير قطعًا محددة تتوافق مع أسلوبه الفريد والشخصي.

سيتم عرض الحملة على مدار العام عبر وسائل الإعلام التلفزيونية والرقمية والمطبوعة بما في ذلك المجلات وخارج المنزل وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. لمعرفة المزيد عن الحملة، انتقل إلى Movado .

حول MOVADO

منذ عام 1881، كانت MOVADO دائمًا تتحرك وتمضي قدمًا إلى الأمام. لقد جعل التزامها بالتصميم والابتكار الحديث من Movado واحدة من أبرز صانعي الساعات في العالم، مع تراث فخور يمتد إلى 143 عامًا من الحرفية السويسرية والتصميم والتميز. من خلال الجمع بين الفن والابتكار والتكنولوجيا، حصلت Movado على أكثر من 100 براءة اختراع ولديها ساعات معروضة في 20 متحفًا في جميع أنحاء العالم.

لقد كانت العلامة التجارية داعمًا طويل الأمد للفنون المسرحية وغيرها من القضايا الجديرة بالاهتمام وتفخر بالشراكة مع منظمات مثل مركز لينكولن للفنون المسرحية، وموسيقى الجاز في مركز لينكولن، وصندوق الفن العام، ومتحف استوديو هارلم، ومؤسسة Derek Jeter's Turn 2، ومؤسسة أبحاث سرطان الثدي (BCRF) ومؤسسة Jewelers for Children.

حول Movado Group

تقوم شركة .Movado Group, Inc بتصميم وتوفير وتوزيع وبيع ساعات ®MOVADO و®MVMT و®OLIVIA BURTON و®EBEL و®CONCORD و®CALVIN KLEIN و®COACH و®TOMMY HILFIGER و®HUGO BOSS و®LACOSTE وبدرجة أقل المجوهرات والإكسسوارات الأخرى على مستوى العالم، كما تدير متاجر شركة Movado في الولايات المتحدة وكندا.

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