Movado تتعاون مع 5 سفراء عالميين جدد وتطلق حملة المشاهير

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة MOVADO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MOV) فخورة بالإعلان عن قائمتها الجديدة لسفراء العلامة التجارية من بطولة "عندما أتحرك تتحرك"، وهي الحملة العالمية الجديدة للعلامة التجارية التي تضم مشاهير أسطوريين وصاعدين في التمثيل والموسيقى والرياضة والأعمال. وتضم الحملة الممثلة ورائدة الأعمال الشهيرة جيسيكا ألبا، والممثلة الأسطورية الحائزة على جائزة الأوسكار جوليان مور، ومغني الراب الشهير الحائز على جائزة جرامي والممثل ورجل الأعمال Ludacris، وChristian McCaffrey لاعب
Pro Bowl وAll-Pro، ولاعب الوسط في فريق كل النجوم وعضو فريق الولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد صيف 2024 والحاصل على الميدالية الذهبية، Tyrese Haliburton.
وقال Efraim Grinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Movado Group: "نحن فخورون بشراكتنا التي استمرت لعدة سنوات مع هذه القائمة من المواهب المذهلة في الثقافة والترفيه وإظهارها في حملتنا التجارية العالمية لعام 2024-2025". "كان من المهم بالنسبة لنا أن نتماشى مع الأفراد الذين يمثلون حقًا إرث Movado من الابتكار والالتزام بالتميز والتصميم الأيقوني. تحتوي هذه الحملة على قدر لا يصدق من الطاقة والحركة الديناميكية وتجعلك تشعر بالارتباط مع Movado".
كانت الحركة مصدر إلهام هذه الحملة - لأنها العنصر الأساسي في الحمض النووي للعلامة التجارية، حيث تعني Movado "دائم الحركة" بلغة الإسبرانتو، وهي لغة تم إنشاؤها في عام 1887 لكسر حواجز الاتصالات. لوحظت الموهبة وهي تتحرك وتتفاعل مع أغنية "Stand Up" للمغني Ludacris والتي احتلت المركز الأول في قائمة بيلبورد عام 2003 وترشحت لجائزة جرامي. إن عبارة "عندما أتحرك تتحرك" هي دعوة للعمل لكي يعبر الناس عن إمكاناتهم الكاملة من خلال القيام بما يحركهم حقًا.
تعاونت Movado مع المدير الإبداعي Robert Lussier من The Style Council ومصوري الأزياء العالميين Mert Alas وMarcus Piggott للتوصل إلى هذه الرؤية. تم تصميم العرض بواسطة مصمم الأزياء الشهير Mel Ottenberg، وتم تصميم الرقصات بواسطة مدير الحركة Stephen Galloway.
قالت Margot Grinberg، رئيسة شركة Movado: "على مدار العام الماضي، شرعنا في رحلة للارتقاء بعلامتنا التجارية إلى آفاق جديدة من خلال تطوير حملة ذات صلة ثقافيًا تؤثر فيك وتجعلك حرفيًا ترغب في النهوض والتحرك". "هدفنا هو إحداث تغيير والتميز، وأن نقوم بشيء غير متوقع يجعلك تتوقف وترغب في رؤية المزيد من Movado. وهذا من شأنه أن يجعل علامتنا التجارية في الصدارة ويجذب جماهير جديدة على مستوى العالم".
تتميز حملة "عندما أتحرك تتحرك" بساعات من عائلات رئيسية، حيث يرتدي كل واحد من المشاهير قطعًا محددة تتوافق مع أسلوبه الفريد والشخصي.
سيتم عرض الحملة على مدار العام عبر وسائل الإعلام التلفزيونية والرقمية والمطبوعة بما في ذلك المجلات وخارج المنزل وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. لمعرفة المزيد عن الحملة، انتقل إلى Movado .
حول MOVADO
منذ عام 1881، كانت MOVADO دائمًا تتحرك وتمضي قدمًا إلى الأمام. لقد جعل التزامها بالتصميم والابتكار الحديث من Movado واحدة من أبرز صانعي الساعات في العالم، مع تراث فخور يمتد إلى 143 عامًا من الحرفية السويسرية والتصميم والتميز. من خلال الجمع بين الفن والابتكار والتكنولوجيا، حصلت Movado على أكثر من 100 براءة اختراع ولديها ساعات معروضة في 20 متحفًا في جميع أنحاء العالم.
لقد كانت العلامة التجارية داعمًا طويل الأمد للفنون المسرحية وغيرها من القضايا الجديرة بالاهتمام وتفخر بالشراكة مع منظمات مثل مركز لينكولن للفنون المسرحية، وموسيقى الجاز في مركز لينكولن، وصندوق الفن العام، ومتحف استوديو هارلم، ومؤسسة Derek Jeter's Turn 2، ومؤسسة أبحاث سرطان الثدي (BCRF) ومؤسسة Jewelers for Children.
حول Movado Group
تقوم شركة .Movado Group, Inc بتصميم وتوفير وتوزيع وبيع ساعات ®MOVADO و®MVMT و®OLIVIA BURTON و®EBEL و®CONCORD و®CALVIN KLEIN و®COACH و®TOMMY HILFIGER و®HUGO BOSS و®LACOSTE وبدرجة أقل المجوهرات والإكسسوارات الأخرى على مستوى العالم، كما تدير متاجر شركة Movado في الولايات المتحدة وكندا.
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