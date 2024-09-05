استقطاب Andersen Global شركة عضوة في رواندا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل Andersen Global توحيد منصتها الإفريقية، حيث أصبحت MAJ Consulting، الشركة التعاونية ومقرها رواندا منذ عام 2022، أحدث شركة عضوة تنضم إلى المنظمة العالمية وتعتمد العلامة التجارية.

تعد شركة Andersen الكائنة في رواندا، والتي تأسست في عام 2015 ويقوم على إدارتها المدير الإداري James Muigai، شركة استشارية كاملة الخدمات معنية بالضرائب والأعمال تتعاون تعاونًا وثيقًا مع العملاء المحليين والدوليين لتقديم حلول مبتكرة. وينصب تخصص الشركة على الامتثال الضريبي وتقديم الاستشارات للمستثمرين والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والاستشارات الإدارية والتقارير المالية وإدارة الرواتب.

صرح James، قائلاً: "تجمع شركتنا بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية المتعمقة التي تساعدها في مجابهة التحديات المعقدة الكامنة في الأعمال في رواندا وفي كل أنحاء إفريقيا". "والآن، وبوصفنا شركة عضوة في Andersen Global، فسنتمكن من تقديم خدمة شاملة هي الأفضل في فئتها، والتي من شأنها خلق قيمة دائمة ودفع عجلة نمونا، على الصعيد الإقليمي والدولي."

صرح Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "يؤكد دمج شركة Andersen في رواندا على التزامنا بتعزيز بصمتنا في إفريقيا ودعم قدرتنا على تقديم خدمة سلسة ومتعددة التخصصات في كل أنحاء القارة. وأود أن أشير إلى أن القيم التي يمتثل لها James وفريقه تتوافق مع قيمنا، ناهيك عن خبرتهم التي من شأنها تعزيز منصتنا في غمار مواصلة رحلة بناء منظمة عالمية رائدة."

تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 17,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 475 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.

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