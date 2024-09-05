استقطاب Andersen Global شركة عضوة في رواندا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل Andersen Global توحيد منصتها الإفريقية، حيث أصبحت MAJ Consulting، الشركة التعاونية ومقرها رواندا منذ عام 2022، أحدث شركة عضوة تنضم إلى المنظمة العالمية وتعتمد العلامة التجارية.
تعد شركة Andersen الكائنة في رواندا، والتي تأسست في عام 2015 ويقوم على إدارتها المدير الإداري James Muigai، شركة استشارية كاملة الخدمات معنية بالضرائب والأعمال تتعاون تعاونًا وثيقًا مع العملاء المحليين والدوليين لتقديم حلول مبتكرة. وينصب تخصص الشركة على الامتثال الضريبي وتقديم الاستشارات للمستثمرين والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والاستشارات الإدارية والتقارير المالية وإدارة الرواتب.
صرح James، قائلاً: "تجمع شركتنا بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية المتعمقة التي تساعدها في مجابهة التحديات المعقدة الكامنة في الأعمال في رواندا وفي كل أنحاء إفريقيا". "والآن، وبوصفنا شركة عضوة في Andersen Global، فسنتمكن من تقديم خدمة شاملة هي الأفضل في فئتها، والتي من شأنها خلق قيمة دائمة ودفع عجلة نمونا، على الصعيد الإقليمي والدولي."
صرح Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "يؤكد دمج شركة Andersen في رواندا على التزامنا بتعزيز بصمتنا في إفريقيا ودعم قدرتنا على تقديم خدمة سلسة ومتعددة التخصصات في كل أنحاء القارة. وأود أن أشير إلى أن القيم التي يمتثل لها James وفريقه تتوافق مع قيمنا، ناهيك عن خبرتهم التي من شأنها تعزيز منصتنا في غمار مواصلة رحلة بناء منظمة عالمية رائدة."
تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 17,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 475 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.
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