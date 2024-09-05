إعلان TOM FORD تعيين Haider Ackermann في منصب المدير الإبداعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت TOM FORD عن تعيين Haider Ackermann في منصب المدير الإبداعي، على أن يسري القرار فورًا.

في منصبه الجديد، سيتولى Ackermann مهمة قيادة الفريق الإبداعي في كل فئات أزياء TOM FORD، بما في ذلك الملابس الرجالية والنسائية والإكسسوارات والنظارات، وسيعمل على منح توجيهات تصب في مصلحة الرؤية الإبداعية للعلامة التجارية بشكل عام. تعد TOM FORD شركة مملوكة لشركة The Estée Lauder Companies Inc.‎ (بورصة نيويورك: EL)، تمنح ترخيص أعمال الأزياء لشركة Ermenegildo Zegna Group (بورصة نيويورك: ZGN) وترخيص أعمال النظارات إلى Marcolin SpA.

صرح مؤسس الشركة Tom Ford، قائلاً: "لقد كنت من أشد المعجبين بأعمال Haider منذ فترة طويلة. فإنني أرى أن مجموعة الملابس الرجالية والنسائية الخاصة بها جذابة للغاية. إنه فنان رائع، تتجلى لمساته الفنية في أعماله، وفوق كل ذلك فهو مواكب للعصر الحديث. وأود أن أشير إلى أننا مررنا بالعديد من محطات الأعمال نفسها، لذا فإنني يحدوني بالغ الحماس وأتطلع إلى رؤية لمساته الفنية التي سيضفيها على العلامة التجارية. وأعتقد أنني سأكون أول ما يهم قائمًا للتصفيق له إشادةً بأعماله بعد عرضه المقرر إطلاقه في مارس."

وُلد Ackermann في بوجوتا بكولومبيا، وهو مواطن فرنسي نشأ وترعرع في إثيوبيا وتشاد والجزائر وهولندا وبلجيكا، حيث درس الموضة في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب. ثم إن Ackermann قد اشتهر بمزج الأنسجة الفاخرة وتحويلها إلى تصاميم بارعة في حياكتها، لذا فقد حظي بإشادة واسعة بفضل تصميماته التقدمية الجذابة التي يفضلها المشاهير.

صرح Ackermann، قائلاً: "سأسعى بكل فخر إلى تكريم تاريخ Tom Ford، الرجل الذي لطالما أعجبت به وأُكن له أقصى درجات الاحترام". "وإنني أتطلع بشدة إلى معرفة ما ينتظرنا في المستقبل."

سيجري إطلاق أول مجموعة للسيد Ackermann في أسبوع الموضة في باريس في مارس 2025، على أن يمارس مهام عمله في باريس تحت إمرة Guillaume Jesel، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TOM FORD وقسم الأعمال الفاخرة في The Estée Lauder Companies، وإمرة Lelio Gavazza المدير التنفيذي لشركة TOM FORD FASHION‏، Ermenegildo Zegna Group.

صرح Jesel، قائلاً: "يعد Haider أحد المواهب التي تتمتع بالرؤية الثاقبة والإلهام الفريد في مجال الأزياء في العالم، إذ إنه يستفيد من معرفته العميقة بخبايا الثقافة والفنون العالمية لتصميم أزياء جذابة وروابط عاطفية لا تُنسى. إنه الشخص المثالي الذي سيبحر بشركة TOM FORD نحو المستقبل".

صرح Gavazza، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس إزاء الترحيب بالسيد Haider في منصب المدير الإبداعي بشركة TOM FORD، إذ ستلعب قدراته الإبداعية الفريدة، التي تتوافق مع هوية العلامة التجارية فضلاً عن خبرته الثرية في المنتجات الفاخرة، دورًا حيويًا في دفع عجلة نمو أعمال الأزياء في غمار المرحلة المهمة التالية من خطة التوسع. هذا، وعن طريق التعاون مع الفريق الموهوب في TOM FORD FASHION، فإن رؤية Haider العصرية لكل من الملابس الرجالية والنسائية، ستكون عنصرًا أساسيًا في غمار التقدم الذي نحرزه وتنفيذ العديد من المشروعات التي في طور التطوير".

نبذة عن TOM FORD

تعد TOM FORD دار تصميم عالمية تقدم أزياء وإكسسوارات ونظارات ومنتجات تجميل فاخرة استثنائية للسيدات والرجال. وقد تأسست العلامة التجارية في عام 2005 على يد Tom Ford، واليوم أصبح لها حضور في أكثر من 100 سوق على مستوى العالم، ناهيك عن شهرتها الواسعة كعلامة تجارية تجسد مفهوم فن وسحر التصميم الفاخر. في عام 2023، أصبحت The Estée Lauder Companies المالك الوحيد لعلامة TOM FORD التجارية وكل حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، منحت شركة The Estée Lauder Companies تراخيص طويلة الأجل لشركة ERMENEGILDO ZEGNA GROUP لحيازة الحقوق المتعلقة بمنتجات شركة TOM FORD FASHION وشركة MARCOLIN لحيازة حقوق إنتاج وتوزيع نظارات TOM FORD.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.