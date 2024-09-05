إعلان TOM FORD تعيين Haider Ackermann في منصب المدير الإبداعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت TOM FORD عن تعيين Haider Ackermann في منصب المدير الإبداعي، على أن يسري القرار فورًا.
في منصبه الجديد، سيتولى Ackermann مهمة قيادة الفريق الإبداعي في كل فئات أزياء TOM FORD، بما في ذلك الملابس الرجالية والنسائية والإكسسوارات والنظارات، وسيعمل على منح توجيهات تصب في مصلحة الرؤية الإبداعية للعلامة التجارية بشكل عام. تعد TOM FORD شركة مملوكة لشركة The Estée Lauder Companies Inc. (بورصة نيويورك: EL)، تمنح ترخيص أعمال الأزياء لشركة Ermenegildo Zegna Group (بورصة نيويورك: ZGN) وترخيص أعمال النظارات إلى Marcolin SpA.
صرح مؤسس الشركة Tom Ford، قائلاً: "لقد كنت من أشد المعجبين بأعمال Haider منذ فترة طويلة. فإنني أرى أن مجموعة الملابس الرجالية والنسائية الخاصة بها جذابة للغاية. إنه فنان رائع، تتجلى لمساته الفنية في أعماله، وفوق كل ذلك فهو مواكب للعصر الحديث. وأود أن أشير إلى أننا مررنا بالعديد من محطات الأعمال نفسها، لذا فإنني يحدوني بالغ الحماس وأتطلع إلى رؤية لمساته الفنية التي سيضفيها على العلامة التجارية. وأعتقد أنني سأكون أول ما يهم قائمًا للتصفيق له إشادةً بأعماله بعد عرضه المقرر إطلاقه في مارس."
وُلد Ackermann في بوجوتا بكولومبيا، وهو مواطن فرنسي نشأ وترعرع في إثيوبيا وتشاد والجزائر وهولندا وبلجيكا، حيث درس الموضة في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب. ثم إن Ackermann قد اشتهر بمزج الأنسجة الفاخرة وتحويلها إلى تصاميم بارعة في حياكتها، لذا فقد حظي بإشادة واسعة بفضل تصميماته التقدمية الجذابة التي يفضلها المشاهير.
صرح Ackermann، قائلاً: "سأسعى بكل فخر إلى تكريم تاريخ Tom Ford، الرجل الذي لطالما أعجبت به وأُكن له أقصى درجات الاحترام". "وإنني أتطلع بشدة إلى معرفة ما ينتظرنا في المستقبل."
سيجري إطلاق أول مجموعة للسيد Ackermann في أسبوع الموضة في باريس في مارس 2025، على أن يمارس مهام عمله في باريس تحت إمرة Guillaume Jesel، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة TOM FORD وقسم الأعمال الفاخرة في The Estée Lauder Companies، وإمرة Lelio Gavazza المدير التنفيذي لشركة TOM FORD FASHION، Ermenegildo Zegna Group.
صرح Jesel، قائلاً: "يعد Haider أحد المواهب التي تتمتع بالرؤية الثاقبة والإلهام الفريد في مجال الأزياء في العالم، إذ إنه يستفيد من معرفته العميقة بخبايا الثقافة والفنون العالمية لتصميم أزياء جذابة وروابط عاطفية لا تُنسى. إنه الشخص المثالي الذي سيبحر بشركة TOM FORD نحو المستقبل".
صرح Gavazza، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس إزاء الترحيب بالسيد Haider في منصب المدير الإبداعي بشركة TOM FORD، إذ ستلعب قدراته الإبداعية الفريدة، التي تتوافق مع هوية العلامة التجارية فضلاً عن خبرته الثرية في المنتجات الفاخرة، دورًا حيويًا في دفع عجلة نمو أعمال الأزياء في غمار المرحلة المهمة التالية من خطة التوسع. هذا، وعن طريق التعاون مع الفريق الموهوب في TOM FORD FASHION، فإن رؤية Haider العصرية لكل من الملابس الرجالية والنسائية، ستكون عنصرًا أساسيًا في غمار التقدم الذي نحرزه وتنفيذ العديد من المشروعات التي في طور التطوير".
نبذة عن TOM FORD
تعد TOM FORD دار تصميم عالمية تقدم أزياء وإكسسوارات ونظارات ومنتجات تجميل فاخرة استثنائية للسيدات والرجال. وقد تأسست العلامة التجارية في عام 2005 على يد Tom Ford، واليوم أصبح لها حضور في أكثر من 100 سوق على مستوى العالم، ناهيك عن شهرتها الواسعة كعلامة تجارية تجسد مفهوم فن وسحر التصميم الفاخر. في عام 2023، أصبحت The Estée Lauder Companies المالك الوحيد لعلامة TOM FORD التجارية وكل حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، منحت شركة The Estée Lauder Companies تراخيص طويلة الأجل لشركة ERMENEGILDO ZEGNA GROUP لحيازة الحقوق المتعلقة بمنتجات شركة TOM FORD FASHION وشركة MARCOLIN لحيازة حقوق إنتاج وتوزيع نظارات TOM FORD.
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