تعلن شركة Blackstone عن اتفاقها للاستحواذ على Airtrunk في صفقة بقيمة 24 مليار دولار أسترالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أبرمت الصناديق التي تديرها Blackstone Real estate
Partners وBlackstone Infrastructure Partners وBlackstone Tactical Opportunities وBlackstone إستراتيجية الأسهم الخاصة للمستثمرين الأفراد، جنبًا إلى جنب مع مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (يشار إليها هنا باسم "CPP Investments")، اتفاقية نهائية للاستحواذ على AirTrunk، وهي منصة مركز البيانات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ، من Macquarie Asset Management ومجلس استثمار معاشات التقاعد في القطاع العام، بقيمة ضمنية للمشروع تزيد عن 24 مليار دولار أسترالي1. ويمثل هذا أكبر استثمار لشركة Blackstone في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تخضع المعاملة لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي.
AirTrunk هي أكبر منصة مراكز بيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولها وجود كبير في أستراليا واليابان وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة. لديها أكثر من 800 ميجاوات من القدرة المخصصة للعملاء وتمتلك الأراضي التي يمكن أن تدعم أكثر من 1 جيجاوات من النمو المستقبلي في جميع أنحاء المنطقة.
قال Jon Gray، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Blackstone: "هذه Blackstone في أفضل حالاتها – الاستفادة من منصتنا العالمية للاستفادة من الأكثر قناعة. تعد AirTrunk خطوة حيوية أخرى حيث تسعى Blackstone إلى أن تكون المستثمر الرائد في البنية التحتية الرقمية في العالم عبر النظام البيئي، بما في ذلك مراكز البيانات والطاقة والخدمات ذات الصلة".
وقال Sean Klimczak، الرئيس العالمي للبنية التحتية لشركة Blackstone وNadeem Meghji، الرئيس المشارك العالمي لشركة Blackstone Real Estate: "تشهد البنية التحتية الرقمية طلبًا غير مسبوق مدفوعًا بثورة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرقمنة الأوسع للاقتصاد. قبل AirTrunk، كانت محفظة Blackstone تتكون من 55 مليار دولار أمريكي من مراكز البيانات بما في ذلك المرافق قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 70 مليار دولار أمريكي قيد التطوير المحتمل لمهام سير العمل. ونتطلع إلى الشراكة مع فريق إدارة AirTrunk المتميز لزيادة تسريع نموها".
وقال Robin Khuda، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AirTrunk: "تثبت هذه الصفقة قوة منصة AirTrunk في قطاع قوي الأداء حيث نلتقط الموجة التالية من النمو من الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وندعم انتقال الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ. نتطلع إلى العمل مع Blackstone وCPP Investments والاستفادة من رأس مالها الكبير وخبرتها القطاعية وشبكتها القيمة عبر مختلف الأسواق المحلية، مما سيساعد في دعم التوسع المستمر لشركة AirTrunk".
ومن المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من تريليون دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء وتسهيل مراكز البيانات الجديدة، مع تريليون دولار أمريكي أخرى من النفقات الرأسمالية خارج الولايات المتحدة. تستفيد Blackstone من هذه الحركة كمستثمر رائد على مستوى العالم في مراكز البيانات. استثمرت Blackstone في كل من الديون وحقوق الملكية لشركات مراكز البيانات الأخرى، بما في ذلك كمالك لشركة QTS، شركة مراكز البيانات الأسرع نموًا في العالم، وCoreweave وDigital Realty. تركز Blackstone أيضًا على تلبية احتياجات القطاع من الطاقة بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك كمستثمر في شركات الطاقة والمرافق، مثل Invenergy، أكبر مطور مستقل للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
حول Blackstone
Blackstoneهي أكبر مدير أصول بديل في العالم. نسعى إلى تحقيق عوائد مقنعة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال تعزيز الشركات التي نستثمر فيها. تشمل أصولنا الخاضعة للإدارة والتي تزيد قيمتها عن تريليون دولار إستراتيجيات استثمار عالمية تركز على العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية وعلوم الحياة وأسهم النمو والائتمان والأصول الحقيقية والثانوية وصناديق التحوط. مزيد من المعلومات متاحة على . تابع @blackstone على LinkedIn وX (Twitter) وInstagram.
1 بما في ذلك النفقات الرأسمالية للمشاريع الملتزم بها
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