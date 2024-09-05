تعلن شركة Blackstone عن اتفاقها للاستحواذ على Airtrunk في صفقة بقيمة 24 مليار دولار أسترالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أبرمت الصناديق التي تديرها Blackstone Partners وBlackstone Infrastructure Partners وBlackstone Tactical Opportunities وBlackstone إستراتيجية الأسهم الخاصة للمستثمرين الأفراد، جنبًا إلى جنب مع مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (يشار إليها هنا باسم "CPP Investments")، اتفاقية نهائية للاستحواذ على AirTrunk، وهي منصة مركز البيانات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ، من Macquarie Asset Management ومجلس استثمار معاشات التقاعد في القطاع العام، بقيمة ضمنية للمشروع تزيد عن 24 مليار دولار أسترالي1. ويمثل هذا أكبر استثمار لشركة Blackstone في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تخضع المعاملة لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي.

AirTrunk هي أكبر منصة مراكز بيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولها وجود كبير في أستراليا واليابان وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة. لديها أكثر من 800 ميجاوات من القدرة المخصصة للعملاء وتمتلك الأراضي التي يمكن أن تدعم أكثر من 1 جيجاوات من النمو المستقبلي في جميع أنحاء المنطقة.

قال Jon Gray، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Blackstone: "هذه Blackstone في أفضل حالاتها – الاستفادة من منصتنا العالمية للاستفادة من الأكثر قناعة. تعد AirTrunk خطوة حيوية أخرى حيث تسعى Blackstone إلى أن تكون المستثمر الرائد في البنية التحتية الرقمية في العالم عبر النظام البيئي، بما في ذلك مراكز البيانات والطاقة والخدمات ذات الصلة".

وقال Sean Klimczak، الرئيس العالمي للبنية التحتية لشركة Blackstone وNadeem Meghji، الرئيس المشارك العالمي لشركة Blackstone Real Estate: "تشهد البنية التحتية الرقمية طلبًا غير مسبوق مدفوعًا بثورة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرقمنة الأوسع للاقتصاد. قبل AirTrunk، كانت محفظة Blackstone تتكون من 55 مليار دولار أمريكي من مراكز البيانات بما في ذلك المرافق قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 70 مليار دولار أمريكي قيد التطوير المحتمل لمهام سير العمل. ونتطلع إلى الشراكة مع فريق إدارة AirTrunk المتميز لزيادة تسريع نموها".

وقال Robin Khuda، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AirTrunk: "تثبت هذه الصفقة قوة منصة AirTrunk في قطاع قوي الأداء حيث نلتقط الموجة التالية من النمو من الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وندعم انتقال الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ. نتطلع إلى العمل مع Blackstone وCPP Investments والاستفادة من رأس مالها الكبير وخبرتها القطاعية وشبكتها القيمة عبر مختلف الأسواق المحلية، مما سيساعد في دعم التوسع المستمر لشركة AirTrunk".

ومن المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من تريليون دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء وتسهيل مراكز البيانات الجديدة، مع تريليون دولار أمريكي أخرى من النفقات الرأسمالية خارج الولايات المتحدة. تستفيد Blackstone من هذه الحركة كمستثمر رائد على مستوى العالم في مراكز البيانات. استثمرت Blackstone في كل من الديون وحقوق الملكية لشركات مراكز البيانات الأخرى، بما في ذلك كمالك لشركة QTS، شركة مراكز البيانات الأسرع نموًا في العالم، وCoreweave وDigital Realty. تركز Blackstone أيضًا على تلبية احتياجات القطاع من الطاقة بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك كمستثمر في شركات الطاقة والمرافق، مثل Invenergy، أكبر مطور مستقل للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

حول Blackstone

Blackstoneهي أكبر مدير أصول بديل في العالم. نسعى إلى تحقيق عوائد مقنعة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال تعزيز الشركات التي نستثمر فيها. تشمل أصولنا الخاضعة للإدارة والتي تزيد قيمتها عن تريليون دولار إستراتيجيات استثمار عالمية تركز على العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية وعلوم الحياة وأسهم النمو والائتمان والأصول الحقيقية والثانوية وصناديق التحوط. مزيد من المعلومات متاحة على . تابع @blackstone على LinkedIn وX‏ (Twitter) وInstagram.

1 بما في ذلك النفقات الرأسمالية للمشاريع الملتزم بها

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