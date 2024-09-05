زيادة مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي ترفع إيرادات هيوليت باكارد

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات وأرباح شركة“هيوليت باكارد إنتربرايز” خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.13 دولار للسهم الواحد، تستحق الدفع في 18 أكتوبر.
وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 512 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، أو 38 سنتًا للسهم، ارتفاعًا من 464 مليون دولار، أو 35 سنتًا للسهم، في الفترة المقابلة من العام السابق.
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فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 7.7 مليار دولار، بدعم من مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي التي بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة 35% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وسجلت ربحية سهم“هيوليت باكارد” المعدلة 50 سنتًا، بارتفاع 19% على أساس فصلي، لتتجاوز التوقعات البالغة 47 سنتًا، وتتوقع صانعة الخوادم أرباحًا معدلة للسهم خلال الربع الرابع تصل إلى 57 سنتًا.
وتراجع السهم المدرج في بورصة نيويورك في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.3%، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.5% عند 18.77 دولار.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639086
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