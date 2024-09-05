زيادة مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي ترفع إيرادات هيوليت باكارد

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات وأرباح شركة“هيوليت باكارد إنتربرايز” خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.13 دولار للسهم الواحد، تستحق الدفع في 18 أكتوبر.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 512 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، أو 38 سنتًا للسهم، ارتفاعًا من 464 مليون دولار، أو 35 سنتًا للسهم، في الفترة المقابلة من العام السابق.

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فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 7.7 مليار دولار، بدعم من مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي التي بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة 35% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وسجلت ربحية سهم“هيوليت باكارد” المعدلة 50 سنتًا، بارتفاع 19% على أساس فصلي، لتتجاوز التوقعات البالغة 47 سنتًا، وتتوقع صانعة الخوادم أرباحًا معدلة للسهم خلال الربع الرابع تصل إلى 57 سنتًا.

وتراجع السهم المدرج في بورصة نيويورك في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.3%، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.5% عند 18.77 دولار.

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