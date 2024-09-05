إنتل تخسر 20 مليار دولار في يومين بسبب قانون الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم شركة إنتل بنسبة 3.3%، في جلسة الأربعاء، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 20 مليار دولار من قيمتها في يومين.
وجاءت هذه الخسائر؛ بعد أن قال المدير المالي ديفيد زينسنر، أنه من غير المرجح أن ترى الشركة أموالاً” حتى نهاية العام من قانون رقائق الكمبيوتر الأمريكي.
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ويخصص القانون مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز أخرى لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.
أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تغييرات طفيفة في جلسة الأربعاء بعد بيانات سوق العمل وتعليقات من مسؤول في الفيدرالي عززت الحجة لخفض الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في يوليو.
وقال رافائيل بوسيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن المركزي يجب ألا يبقي الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول أو أنه سيخاطر بالتسبب في الكثير من الضرر للعمالة.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639084
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