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إنتل تخسر 20 مليار دولار في يومين بسبب قانون الرقائق

9/5/2024 4:59:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم شركة إنتل بنسبة 3.3%، في جلسة الأربعاء، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 20 مليار دولار من قيمتها في يومين.

وجاءت هذه الخسائر؛ بعد أن قال المدير المالي ديفيد زينسنر، أنه من غير المرجح أن ترى الشركة أموالاً” حتى نهاية العام من قانون رقائق الكمبيوتر الأمريكي.

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ويخصص القانون مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز أخرى لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تغييرات طفيفة في جلسة الأربعاء بعد بيانات سوق العمل وتعليقات من مسؤول في الفيدرالي عززت الحجة لخفض الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في يوليو.

وقال رافائيل بوسيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن المركزي يجب ألا يبقي الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول أو أنه سيخاطر بالتسبب في الكثير من الضرر للعمالة.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108639084

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