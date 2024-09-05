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إنفيديا تنفي تلقيها أمر استدعاء من وزارة العدل بشأن ممارسات احتكارية

9/5/2024 4:59:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفت صانعة الرقائق“إنفيديا” تقريراً إعلامياً متداولاً، أفاد بتلقيها أمر استدعاء من وزارة العدل الأمريكية في إطار تحقيقات بشأن اتباع عدد من الشركات ممارسات احتكارية.

وقال ممثل عن الشركة في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إنها استفسرت من وزارة العدل بشأن الأمر، وتبين أنه لم يكن هناك أي أمر استدعاء، وأعرب عن استعداد“إنفيديا” للرد على أية تساؤلات من الجهات التنظيمية.

موضوعات متعلقة “كوالكوم” تتعاون مع“سامسونج” و”جوجل” لتطوير نظارات واقع مختلط استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو “الإصلاح الزراعي” تحقق إيرادات تتجاوز مليار جنيه خلال 2023-2024

هذا بعدما ذكرت وكالة“بلومبرج” في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، نُشر مساء الثلاثاء الماضي، أن“إنفيديا” تلقت أمر استدعاء من الوزارة ضمن جهود لجمع أدلة على انتهاك صانعة الرقائق لقوانين مكافحة الاحتكار، وهيمنتها على أعمال حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وتسببت تلك الأنباء في تراجع سهم الشركة خلال تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة، عقب تكبده خسارة بأكثر من 9% خلال تعاملات هذا اليوم.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108639083

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