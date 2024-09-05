إنفيديا تنفي تلقيها أمر استدعاء من وزارة العدل بشأن ممارسات احتكارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت صانعة الرقائق“إنفيديا” تقريراً إعلامياً متداولاً، أفاد بتلقيها أمر استدعاء من وزارة العدل الأمريكية في إطار تحقيقات بشأن اتباع عدد من الشركات ممارسات احتكارية.
وقال ممثل عن الشركة في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إنها استفسرت من وزارة العدل بشأن الأمر، وتبين أنه لم يكن هناك أي أمر استدعاء، وأعرب عن استعداد“إنفيديا” للرد على أية تساؤلات من الجهات التنظيمية.
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هذا بعدما ذكرت وكالة“بلومبرج” في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، نُشر مساء الثلاثاء الماضي، أن“إنفيديا” تلقت أمر استدعاء من الوزارة ضمن جهود لجمع أدلة على انتهاك صانعة الرقائق لقوانين مكافحة الاحتكار، وهيمنتها على أعمال حوسبة الذكاء الاصطناعي.
وتسببت تلك الأنباء في تراجع سهم الشركة خلال تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة، عقب تكبده خسارة بأكثر من 9% خلال تعاملات هذا اليوم.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639083
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