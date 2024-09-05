سيتي جروب يتوقع تراجع النفط إلى 60 دولاراً إن لم يُخفض إنتاج أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع مصرف“سيتي جروب” هبوط متوسط سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2025، إذا لم يُخفض تحالف“أوبك+” الإنتاج بدرجة أكبر، في ظل ضعف الطلب ووفرة الإمدادات من الدول الأخرى.

وقال المقرض الأمريكي في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، إن ارتداد أسعار النفط أمر ممكن من وجهة نظر فنية، لكن السوق قد تفقد الثقة في دفاع تحالف الدول المُصدرة للبترول عن مستوى سعر 70 دولاراً للبرميل إن لم يتعهد بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الحالية لأجل غير مسمى.

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وأوضحت المذكرة أنه حال هبوط خام برنت لنطاق 60 دولاراً للبرميل، فقد تتسبب حركة التدفقات المالية في السوق لتراجعه بدرجة أكبر، وربما يصل إلى 50 دولاراً للبرميل قبل أن يرتد على الأرجح.

وأضاف“سيتي جروب” أن التوترات الجيوسياسية كان متوقعاً أن تساهم في رفع أسعار النفط، لكن كل حركة ارتداد حدثت منذ أكتوبر 2023 كانت قصيرة الأمد، وباتت السوق تدرك أن تلك التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع المعروض أو مشكلات في الشحن، لتصبح ارتدادات السعر فرصة للبيع.

وذكر المصرف أن عودة إنتاج النفط الليبي مجدداً في الآونة الأخيرة، وتوقعات قِصر أجل التوترات الجارية هناك نظراً لعدم وقوع أعمال عدائية في البلاد، دفعت بعض المتداولين لاستئناف عمليات بيع النفط على المكشوف.

وتابع بأنه ينصح ببيع النفط خلال فترات ارتفاع السعر حين يقترب سعر برميل برنت من 80 دولاراً، نظراً لديناميكيات السوق في الوقت الراهن.

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