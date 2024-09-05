سيتي جروب يتوقع تراجع النفط إلى 60 دولاراً إن لم يُخفض إنتاج أوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع مصرف“سيتي جروب” هبوط متوسط سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2025، إذا لم يُخفض تحالف“أوبك+” الإنتاج بدرجة أكبر، في ظل ضعف الطلب ووفرة الإمدادات من الدول الأخرى.
وقال المقرض الأمريكي في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، إن ارتداد أسعار النفط أمر ممكن من وجهة نظر فنية، لكن السوق قد تفقد الثقة في دفاع تحالف الدول المُصدرة للبترول عن مستوى سعر 70 دولاراً للبرميل إن لم يتعهد بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الحالية لأجل غير مسمى.
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وأوضحت المذكرة أنه حال هبوط خام برنت لنطاق 60 دولاراً للبرميل، فقد تتسبب حركة التدفقات المالية في السوق لتراجعه بدرجة أكبر، وربما يصل إلى 50 دولاراً للبرميل قبل أن يرتد على الأرجح.
وأضاف“سيتي جروب” أن التوترات الجيوسياسية كان متوقعاً أن تساهم في رفع أسعار النفط، لكن كل حركة ارتداد حدثت منذ أكتوبر 2023 كانت قصيرة الأمد، وباتت السوق تدرك أن تلك التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع المعروض أو مشكلات في الشحن، لتصبح ارتدادات السعر فرصة للبيع.
وذكر المصرف أن عودة إنتاج النفط الليبي مجدداً في الآونة الأخيرة، وتوقعات قِصر أجل التوترات الجارية هناك نظراً لعدم وقوع أعمال عدائية في البلاد، دفعت بعض المتداولين لاستئناف عمليات بيع النفط على المكشوف.
وتابع بأنه ينصح ببيع النفط خلال فترات ارتفاع السعر حين يقترب سعر برميل برنت من 80 دولاراً، نظراً لديناميكيات السوق في الوقت الراهن.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639082
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